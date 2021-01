Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Aus dem anhaltenden allgemeinen Aufwärtstrend an den Rohstoffmärkten könnte man schlussfolgern, dass die Rohstoffmarktteilnehmer an die Wirksamkeit der Corona-Impfkampagnen glauben, so die Analysten der DekaBank.In den vergangenen Wochen hätten die Energierohstoffpreise relativ stark zugelegt. Deren Anstieg sei allerdings weniger von steigender Konjunkturzuversicht, sondern vielmehr von Angebotsthemen am Ölmarkt angetrieben worden. Die Industriemetalle hätten sich zuletzt eher richtungslos gezeigt, aber auf einem inzwischen relativ hohen Niveau. Sollte sich unsere Erwartung bewahrheiten, dass sich die Weltwirtschaft im Verlauf des Jahres zügig von den Corona-Einschnitten erholen wird, dürften die Rohstoffpreise im Prognosezeitraum weiter moderat teurer werden, so die Analysten der DekaBank.Im Jahr 2021 dürfte die Corona-Krise mithilfe der Impfstoffe überwunden werden. Die Weltwirtschaft werde sich in zügigem Tempo von den krisenbedingten Einschränkungen erholen. Es werde allerdings nicht alles an Produktion nachgeholt werden, was durch die Corona-Krise ausgefallen sei. Dies gelte auch für die Rohstoffnachfrage. Der wieder anziehende Rohstoffverbrauch werde im Prognosezeitraum nicht zuletzt aufgrund ausreichend hoher Lagerbestände ohne starken Aufwärtsdruck auf die Preise bedient werden können. Daher würden die Analysten der DekaBank einen nur moderaten Aufwärtstrend der Rohstoffpreise erwarten. Konjunktursensitive Bereiche wie Industriemetalle und Energierohstoffe könnten vom Aufholprozess der Weltwirtschaft profitieren. Die Edelmetalle würden auf absehbare Zeit eine Unterstützung durch die anhaltend expansive Geld- und Fiskalpolitik erfahren. Die Anlageklasse Rohstoffe eigne sich nach wie vor als Beimischung in einem breit gestreuten Portfolio. Allerdings müsse beachtet werden, dass bei Rohstoffanlagen jederzeit starke Preisschwankungen auftreten könnten. (Ausgabe Januar 2021) (15.01.2021/ac/a/m)