Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity



Börsenplätze Zurich Insurance Group-Aktie:



LT Lang & Schwarz-Aktienkurs Zurich Insurance Group-Aktie:

344,80 EUR +0,17% (12.05.2021, 14:41)



SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Zurich Insurance Group-Aktie:

378,70 CHF -0,45% (12.05.2021, 14:27)



ISIN Zurich Insurance Group-Aktie:

CH0011075394



WKN Zurich Insurance Group-Aktie:

579919



Ticker-Symbol Zurich Insurance Group-Aktie:

ZFIN



SIX Swiss Exchange Ticker-Symbol Zurich Insurance Group-Aktie:

ZURN



Kurzprofil Zurich Insurance Group:



Die Zurich Insurance Group (ISIN: CH0011075394, WKN: 579919, Ticker-Symbol: ZFIN, SIX Swiss Ex: ZURN) mit Sitz in Zürich ist eine international tätige Schweizer Finanzdienstleistungsgesellschaft und die Muttergesellschaft der Zürich Versicherungs-Gesellschaft. Bis Ende März 2012 hieß sie Zurich Financial Services (ZFS).



Mit Bruttoprämieneinnahmen und Policengebühren von 51,894 Mrd. US-Dollar ist Zurich Insurance Group der größte Versicherungskonzern der Schweiz und liegt unter den Erstversicherern weltweit auf Rang 5. Zurich Insurance Group ist in 170 Ländern aktiv und beschäftigt weltweit rund 60.000 Mitarbeiter. (12.05.2021/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Wien (www.aktiencheck.de) - Zurich Insurance Group-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Bernd Maurer und Oliver Simkovic, Analysten der Raiffeisen Bank International AG, nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Zurich Insurance Group-Aktie (ISIN: CH0011075394, WKN: 579919, Ticker-Symbol: ZFIN, SIX Swiss Ex: ZURN) unter die Lupe.Zurich Insurance habe ein kurzes Q1 Update veröffentlicht, welches eine starke Prämienentwicklung zeige.Zurich Insurance habe, wie teilweise erwartet, sehr stark von Verbesserungen des Preisumfelds im Firmenkundengeschäft profitieren können. Das Prämienvolumen im Schaden- und Unfallsegment habe sich im Jahresvergleich um 14% auf USD 11,0 Mrd. steigern können, was zum Teil auch durch Währungseffekte unterstützt worden sei. Bereinigt um Währungseffekte habe das Wachstum 9% betragen. Der Großteil dieser Effekte sei auf das US-Segment zurückzuführen, welches den größten Anstieg der Prämiensätze habe verzeichnen können.Die Prämiensätze seien im Durchschnitt um 7% gestiegen, wobei der Anstieg in den USA mit 14% am stärksten gewesen sei. Die Preise in Lateinamerika, Asien-Pazifik und EMEA hätten um 2 bis 5% wachsen können.Gleichzeitig sei das Lebensgeschäft um ca. 4% geschrumpft. Der Rückgang sei auf niedrigere Umsätze bei Lebensversicherungs- und Vorsorgelösungen für Firmenkunden sowie Rentenversicherungsprodukten zurückzuführen gewesen, während das fondsgebundene Geschäft eine starke Wachstumsdynamik aufgewiesen habe.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Offenlegungen7. Der zuständige Analyst oder eine sonstige an der Erstellung der Finanzanalyse mitwirkende natürliche Person besitzt Finanzinstrumente des von ihm analysierten Emittenten.