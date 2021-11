Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity



Börsenplätze Zurich Insurance Group-Aktie:



LT Lang & Schwarz-Aktienkurs Zurich Insurance Group-Aktie:

378,10 EUR -1,56% (11.11.2021, 10:32)



SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Zurich Insurance Group-Aktie:

400,80 CHF -2,10% (11.11.2021. 10:18)



ISIN Zurich Insurance Group-Aktie:

CH0011075394



WKN Zurich Insurance Group-Aktie:

579919



Ticker-Symbol Zurich Insurance Group-Aktie:

ZFIN



SIX Swiss Exchange Ticker-Symbol Zurich Insurance Group-Aktie:

ZURN



Kurzprofil Zurich Insurance Group:



Die Zurich Insurance Group (ISIN: CH0011075394, WKN: 579919, Ticker-Symbol: ZFIN, SIX Swiss Ex: ZURN) mit Sitz in Zürich ist eine international tätige Schweizer Finanzdienstleistungsgesellschaft und die Muttergesellschaft der Zürich Versicherungs-Gesellschaft. Bis Ende März 2012 hieß sie Zurich Financial Services (ZFS).



Mit Bruttoprämieneinnahmen und Policengebühren von 51,894 Mrd. US-Dollar ist Zurich Insurance Group der größte Versicherungskonzern der Schweiz und liegt unter den Erstversicherern weltweit auf Rang 5. Zurich Insurance Group ist in 170 Ländern aktiv und beschäftigt weltweit rund 60.000 Mitarbeiter. (11.11.2021/ac/a/a)



Wien (www.aktiencheck.de) - Zurich Insurance Group-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Bernd Maurer und Oliver Simkovic, Analysten der Raiffeisen Bank International AG, nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Zurich Insurance Group-Aktie (ISIN: CH0011075394, WKN: 579919, Ticker-Symbol: ZFIN, SIX Swiss Ex: ZURN) unter die Lupe.Das Quartalsupdate der Zurich Insurance zeige eine weiterhin starke Prämiendynamik, welche auch die Schadensinflation kompensiere.Zurich Insurance habe die Bruttoprämien in der Schaden- und Unfallversicherung in Q1-3 um 11% auf vergleichbarer Basis (14% in USD) steigern und somit in Q3 an das starke Wachstum von 12% in H1 anknüpfen können, was aber größtenteils den Markterwartungen entsprochen habe. Auch das Lebensgeschäft und Farmers Exchanges in den USA hätten sich gut entwickelt - mit einem Wachstum von 5% bzw. 7% auf vergleichbarer Basis, wobei Farmers besser habe abschneiden können als von Analysten erwartet und das Lebensgeschäft etwas unter den Wachstumserwartungen geblieben sei. Das Unternehmen erwarte, dass der positive Trend in der Schaden- und Unfallversicherung und die Differenz zwischen Prämien und Schadenskosteninflation aufgrund der diesjährigen Wetterschäden auch weiter bestehen bleiben sollten.Die starke Dynamik auf der Top-Line sei auch einer der Gründe wieso sich trotz Katastrophenschäden, die 3 bis 4 Prozentpunkte über dem langfristigen Durchschnitt liegen würden, die versicherungstechnische Rentabilität des Schaden- und Unfallsegments laut Management weiter verbessern sollte.In der Lebensversicherung habe der globale Versicherer vor allem aufgrund eines profitableren Geschäftsmix und des Prämienwachstums den Wert des Neugeschäfts auf vergleichbarer Basis um 25% steigern können.Unsere letzte Empfehlung für Zurich Insurance lautete "Kauf", so Bernd Maurer und Oliver Simkovic, Analysten der Raiffeisen Bank International AG. (Analyse vom 11.11.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Offenlegungen7. Der zuständige Analyst oder eine sonstige an der Erstellung der Finanzanalyse mitwirkende natürliche Person besitzt Finanzinstrumente des von ihm analysierten Emittenten.