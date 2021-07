Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity



Kurzprofil Zurich Insurance Group:



Die Zurich Insurance Group (ISIN: CH0011075394, WKN: 579919, Ticker-Symbol: ZFIN, SIX Swiss Ex: ZURN) mit Sitz in Zürich ist eine international tätige Schweizer Finanzdienstleistungsgesellschaft und die Muttergesellschaft der Zürich Versicherungs-Gesellschaft. Bis Ende März 2012 hieß sie Zurich Financial Services (ZFS).



Mit Bruttoprämieneinnahmen und Policengebühren von 51,894 Mrd. US-Dollar ist Zurich Insurance Group der größte Versicherungskonzern der Schweiz und liegt unter den Erstversicherern weltweit auf Rang 5. Zurich Insurance Group ist in 170 Ländern aktiv und beschäftigt weltweit rund 60.000 Mitarbeiter. (13.07.2021/ac/a/a)



Wien (www.aktiencheck.de) - Zurich Insurance Group-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Bernd Maurer und Oliver Simkovic, Analysten der Raiffeisen Bank International AG, stufen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Zurich Insurance Group-Aktie (ISIN: CH0011075394, WKN: 579919, Ticker-Symbol: ZFIN, SIX Swiss Ex: ZURN) von "Halten" auf "Kauf".Obwohl auf Quartalsbasis keine Gewinne ausgewiesen würden, würden die in Q1 veröffentlichten Daten darauf hindeuten, dass die Aussichten für H1 gut seien. So seien in Q1 die Prämien in der Schaden- und Unfallversicherung um 9% im Vergleich zum Vorjahr (auf vergleichbarer Basis) gestiegen, angetrieben durch starke Ratenerhöhungen im gewerblichen Bereich in den USA (+14%) und Europa (+11%). Somit könnte die Wachstumsprognose des Managements für GJ 21 (mittlerer einstelliger Bereich) etwas konservativ sein. Dies seo bereits im Konsensus reflektiert (+8%).Der Versicherer habe, ähnlich wie einige Vergleichsunternehmen, auf ein erhöhtes Niveau von Schäden aus Naturkatastrophen im 1. Quartal 21 hingewiesen (z.B. Frostschäden in Texas) was einen Effekt von 1 Prozentpunkt auf die Schaden/Kosten-Quote haben könnte. Dies sollte aber durch Preisanstiege im gewerblichen Segment kompensiert werden können.Zurich habe eine Solvenzquote (SST) von 201% gemeldet und damit deutlich über dem Ziel von über 160% gelegen. Die Quote sei um 19pp im Vergleich zum GJ 20 (182%) gestiegen, was hauptsächlich auf die günstige Zinsentwicklung und die Emission von nachrangigen Verbindlichkeiten i.H.v. USD 1,75 Mrd. im Januar zurückzuführen sei.Ähnlich wie andere Versicherer verfolge Zurich eine relativ restriktive Politik rund um Investitionen und Geschäftsbeziehungen mit kohlebasierten Unternehmen (weniger als 30% Kohlenanteil). Für bestehende Kunden, die den Schwellenwert überschreiten würden, arbeite die Versicherung aktiv mit ihnen zusammen um ihren CO2-Fußabdruck zu verbessern, sonst würden weitere Maßnahmen getroffen. Des Weiteren plane das Management bis Ende 2022 100% des Stroms aus erneuerbaren Quellen zu beziehen.Aufgrund des ca. zehnprozentigen Kursrückgangs in den letzten Monaten sehen Bernd Maurer und Oliver Simkovic, Analysten der Raiffeisen Bank International AG, die Zurich, trotz eines etwas geringeren Kursziels i.H.v. CHF 415 (bisher CHF 425), als relativ attraktiv bewertet und erhöhen ihre Empfehlung auf "Kauf". (Analyse vom 13.07.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Offenlegungen7. Der zuständige Analyst oder eine sonstige an der Erstellung der Finanzanalyse mitwirkende natürliche Person besitzt Finanzinstrumente des von ihm analysierten Emittenten.