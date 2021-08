Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity.



Kurzprofil Zurich Insurance Group:



Die Zurich Insurance Group (ISIN: CH0011075394, WKN: 579919, Ticker-Symbol: ZFIN, SIX Swiss Ex: ZURN) mit Sitz in Zürich ist eine international tätige Schweizer Finanzdienstleistungsgesellschaft und die Muttergesellschaft der Zürich Versicherungs-Gesellschaft. Bis Ende März 2012 hieß sie Zurich Financial Services (ZFS).



Mit Bruttoprämieneinnahmen und Policengebühren von 51,894 Mrd. US-Dollar ist Zurich Insurance Group der größte Versicherungskonzern der Schweiz und liegt unter den Erstversicherern weltweit auf Rang 5. Zurich Insurance Group ist in 170 Ländern aktiv und beschäftigt weltweit rund 60.000 Mitarbeiter. (12.08.2021/ac/a/a)



Wien (www.aktiencheck.de) - Zurich Insurance Group-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Bernd Maurer und Oliver Simkovic, Analysten der Raiffeisen Bank International AG, nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Zurich Insurance Group-Aktie (ISIN: CH0011075394, WKN: 579919, Ticker-Symbol: ZFIN, SIX Swiss Ex: ZURN) unter die Lupe.Zurich Insurance habe in H1/21 den Betriebsgewinn auf USD 2,7 Mrd. steigern, ein Plus von 60% im Jahresvergleich, und somit auch die Analystenerwartungen von ca. USD 2,5 Mrd. übertreffen können. Der Nettogewinn habe mit USD 2,2 Mrd. 10% über dem Konsens gelegen. Die Erholung im Vergleich zum Vorjahr sei, erwartungsgemäß, auch auf geringere Covid-19 Effekte zurückzuführen, welche in H1 21 lediglich USD 73 Mio. betragen hätten (H1 20 USD 686 Mio.). Dies habe sich auch positiv auf die Schaden-Kosten-Quote ausgewirkt, welche, trotz höherer Wetterschäden (Kältewälle USA, etc.), bei lediglich 93,9% gelegen habe, 6 Prozentpunkte unter dem Vorjahreslevel und auf dem niedrigsten Stand seit 20 Jahren.Beigetragen zu diesem Rekordniveau habe auch eine besonders günstige Prämiendynamik. Im Schaden-Unfall-Segment habe man die Erträge um 12% auf vergleichbarer Basis im Vergleich zum Vorjahr steigern können, unterstützt durch Prämiensatzsteigerungen von ca. 8%, deutlich über der Inflation der Schadenskosten. Auch das Lebenssegment habe ein beeindruckendes Wachstum in Höhe von 8% auf vergleichbarer Basis vorweisen können.Die starke Gewinnentwicklung sei durch alle Segmente unterstützt worden. In der Schaden-Unfall-Sparte habe man den Betriebsgewinn von USD 0,75 Mrd. auf USD 1,56 Mrd. steigern können. Der Betriebsgewinn in der Lebensversicherung habe USD 0,80 Mrd.betragen, USD 0,25 Mrd. über H1/20, trotz einer höheren Covid Belastung (USD 137 mn). Diese sei vor allem auf eine höhere Mortalität in Lateinamerika zurückzuführen welche auch H2 belasten könnte.Für das Gesamtjahr rechne Zurich Insurance mit einem weiteren Wachstum der Prämiensätze im Firmenkundengeschäft, welches über der Kosteninflation liegen sollte. Prämienerträge sollten um ca. 10% zulegen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Offenlegungen7. Der zuständige Analyst oder eine sonstige an der Erstellung der Finanzanalyse mitwirkende natürliche Person besitzt Finanzinstrumente des von ihm analysierten Emittenten.