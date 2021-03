SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Zurich Insurance Group-Aktie:

406,20 CHF -0,95% (31.03.2021, 11:55)



ISIN Zurich Insurance Group-Aktie:

CH0011075394



WKN Zurich Insurance Group-Aktie:

579919



Ticker-Symbol Zurich Insurance Group-Aktie:

ZFIN



SIX Swiss Exchange Ticker-Symbol Zurich Insurance Group-Aktie:

ZURN



Kurzprofil Zurich Insurance Group:



Die Zurich Insurance Group (ISIN: CH0011075394, WKN: 579919, Ticker-Symbol: ZFIN, SIX Swiss Ex: ZURN) mit Sitz in Zürich ist eine international tätige Schweizer Finanzdienstleistungsgesellschaft und die Muttergesellschaft der Zürich Versicherungs-Gesellschaft. Bis Ende März 2012 hieß sie Zurich Financial Services (ZFS).



Mit Bruttoprämieneinnahmen und Policengebühren von 51,894 Mrd. US-Dollar ist Zurich Insurance Group der größte Versicherungskonzern der Schweiz und liegt unter den Erstversicherern weltweit auf Rang 5. Zurich Insurance Group ist in 170 Ländern aktiv und beschäftigt weltweit rund 60.000 Mitarbeiter. (31.03.2021/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Zurich Insurance Group-Aktienanalyse von Analyst Jan Lennertz von Independent Research:Jan Lennertz, Analyst von Independent Research, stuft in einer aktuellen Aktienanalyse die Zurich Insurance Group-Aktie (ISIN: CH0011075394, WKN: 579919, Ticker-Symbol: ZFIN, SIX Swiss Ex: ZURN) von "kaufen" auf "halten" herab.Der nun präsentierte Geschäftsbericht für 2020 (testiert) habe das vorläufige Zahlenwerk vom 12.02.2021 bestätigt. Dieses sei ergebnisseitig aus Sicht des Analysten gemischt ausgefallen, habe jedoch über dem Marktkonsens gelegen. Wie auch bei anderen Versicherungen habe sich in 2020 Pandemie-bedingt ein Rückgang der Bruttoprämien im Lebensversicherungsgeschäft (-8,1% y/y) gezeigt, während das Sachversicherungsgeschäft (+3,9% y/y) habe zulegen können. Auch das US-Geschäft habe unter der Pandemie gelitten (-9,8% y/y). Da Zurich auch im Insolvenzversicherungsgeschäft tätig sei, würden die aktuell steigenden Infektionszahlen in Kontinentaleuropa und die damit verbundenen Ausweitungen der Lockdown-Maßnahmen u.a. in Deutschland nach Meinung des Analysten die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass die Insolvenzwelle, die für 2021 und 2022 vorausgesagt worden sei, umfangreicher ausfalle als noch in 2020 prognostiziert.Lennertz lasse seine Prognosen (u.a. EPS 2021e: 28,99 USD; DPS 2021e: 22,00 CHF; EPS 2022e: 32,77 USD; DPS 2022e: 23,00 CHF) vorerst unverändert. Seit seiner Hochstufung auf "kaufen" am 27.05.2020 habe sich der Aktienkurs deutlich positiv (+35,9%) entwickelt und der Analyst sehe die Aktie auf dem aktuellen Kursniveau nahezu fair bewertet.Jan Lennertz, Analyst von Independent Research, stuft die Zurich Insurance Group-Aktie nun von "kaufen" auf "halten" herab. Das Kursziel werde von 400 CHF auf 415 CHF erhöht. (Analyse vom 31.03.2021)Börsenplätze Zurich Insurance Group-Aktie:LT Lang & Schwarz-Aktienkurs Zurich Insurance Group-Aktie:366,80 EUR -0,68% (31.03.2021, 12:11)