Tradegate-Aktienkurs Zurich Insurance Group-Aktie:

353,20 EUR +0,06% (11.11.2019, 16:57)



SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Zurich Insurance Group-Aktie:

388,50 CHF -0,44% (11.11.2019, 16:42)



ISIN Zurich Insurance Group-Aktie:

CH0011075394



WKN Zurich Insurance Group-Aktie:

579919



Ticker-Symbol Zurich Insurance Group-Aktie:

ZFIN



SIX Swiss Exchange Ticker-Symbol Zurich Insurance Group-Aktie:

ZURN



Kurzprofil Zurich Insurance Group:



Die Zurich Insurance Group (ISIN: CH0011075394, WKN: 579919, Ticker-Symbol: ZFIN, SIX Swiss Ex: ZURN) mit Sitz in Zürich ist eine international tätige Schweizer Finanzdienstleistungsgesellschaft und die Muttergesellschaft der Zürich Versicherungs-Gesellschaft. Bis Ende März 2012 hieß sie Zurich Financial Services (ZFS).



Mit Bruttoprämieneinnahmen und Policengebühren von 51,894 Mrd. US-Dollar ist Zurich Insurance Group der größte Versicherungskonzern der Schweiz und liegt unter den Erstversicherern weltweit auf Rang 5. Zurich Insurance Group ist in 170 Ländern aktiv und beschäftigt weltweit rund 60.000 Mitarbeiter. (11.11.2019/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Zürich (www.aktiencheck.de) - Zurich Insurance Group-Aktienanalyse von Aktienanalyst Simon Fössmeier von Vontobel Research:Simon Fössmeier, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse nach Zahlen für 2018 sein bisheriges Anlagevotum für die Zurich Insurance Group-Aktie (ZIG) (ISIN: CH0011075394, WKN: 579919, Ticker-Symbol: ZFIN, SIX Swiss Ex: ZURN).Fössmeier revidiere seine EPS- und Dividenden-Prognose und setze ein neues Kursziel von CHF 404.Beurteilung der 9M19-Ergebnisse: Investorentag ausschlaggebend: Die 9M19-Ergebnisse hätten weitgehend den Erwartungen entsprochen. Fössmeier sei allerdings der Ansicht, dass der kommende Investorentag sowie die neuen Drei-Jahres-Finanzziele hier deutlich stärker ins Gewicht fallen würden.Solvabilitätsquote: Rückgang kein Problem: Der Rückgang der Solvabilitätsquote sei auf sinkende Renditen zurückzuführen. Das Unternehmen habe bestätigt, dass deren Wert momentan eher am oberen Ende der Spanne liege (das wären 120%). Der Grund für diesen Rückgang sei primär ein technischer: Bei Solvency II werde ein finaler Terminkurs zur Diskontierung verwendet, beim Z-ECM-Modell hingegen extrapolierte Swap-Rates.Simon Fössmeier, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt sein "hold"-Votum für die Zurich Insurance Group-Aktie. Das Kursziel werde auf CHF 404 angehoben. (Analyse vom 11.11.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Zurich Insurance Group-Aktie: