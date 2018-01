SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Zurich Insurance Group-Aktie:

CHF 308,60 -0,03% (10.01.2018, 10:03)



ISIN Zurich Insurance Group-Aktie:

CH0011075394



WKN Zurich Insurance Group-Aktie:

579919



Ticker-Symbol Zurich Insurance Group-Aktie:

ZFIN



SIX Swiss Exchange Ticker-Symbol Zurich Insurance Group-Aktie:

ZURN



Kurzprofil Zurich Insurance Group:



Die Zurich Insurance Group (ISIN: CH0011075394, WKN: 579919, Ticker-Symbol: ZFIN, SIX Swiss Ex: ZURN) mit Sitz in Zürich ist eine international tätige Schweizer Finanzdienstleistungsgesellschaft und die Muttergesellschaft der Zürich Versicherungs-Gesellschaft. Bis Ende März 2012 hieß sie Zurich Financial Services (ZFS).



Mit Bruttoprämieneinnahmen und Policengebühren von 51,894 Mrd. US-Dollar ist Zurich Insurance Group der größte Versicherungskonzern der Schweiz und liegt unter den Erstversicherern weltweit auf Rang 5. Zurich Insurance Group ist in 170 Ländern aktiv und beschäftigt weltweit rund 60.000 Mitarbeiter. (10.01.2018/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Zurich Insurance Group-Aktienanalyse von Aktienanalyst Stefan Schürmann von Vontobel Research:Stefan Schürmann, Aktienanalyst von Vontobel Research, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Zurich Insurance Group-Aktie (ZIG) (ISIN: CH0011075394, WKN: 579919, Ticker-Symbol: ZFIN, SIX Swiss Ex: ZURN).Unter anderem angesichts weiterer Naturkatastrophenverluste während des 4Q17 senke der Analyst seine EPS-Schätzungen für GJ 2017E um 6% auf CHF 16,60 je Aktie. Angekurbelt durch die US-Steuerreform erhöhe er seine EPS-Schätzung für GJ 2018E um 4% auf CHF 24,70 und für GJ 2019E um 5% auf CHF 27,70 je Aktie. Angekurbelt durch den EPS-Anstieg steige seine Sum-of-the-Parts-Bewertung von CHF 305 auf CHF 320 je Aktie, wobei der Wert, der dem Segment Farmers zugeteilt werde, von CHF 79 auf CHF 93 je Aktie ansteige und nun 29% des Werts der ZIG-Gruppe widerspiegle.Der Analyst erwarte positive Auswirkungen wegen der US-Unternehmenssteuerreform auf die Farmers-Management-Einheit, für welche die Steuerrate von 35% auf 21% gesenkt werde. Für das restliche US-Geschäft von ZIG sei der Ausgang weniger klar. Insgesamt rechne er mit kleinen, aber positiven Einmaleffekten in Q4/2017 (Einmaleffekte auf Steuerverpflichtungen), aber aus wiederkehrender Sicht, einschließlich BEAT (Base Erosion and Anti-Abuse Tax auf ausländische Transaktionen mit 5%-Premium-Steuer im Jahr 2018), gehe er momentan für das ZIG-Geschäft ohne Farmers von einem "neutralen" Ausgang aus und korrigiere seine Schätzungen, sobald mehr Details bekannt seien.ZIG scheine das Jahr 2017 mit seinen großen Naturkatastrophen gut gemeistert zu haben, wozu eine umfassende Rückversicherungsdeckung, Kostensenkungen und die positive Entwicklung an den Finanzmärkten beigetragen hätten. Aufgrund der Steuerreform in den USA erhöhe der Analyst seine EPS- und Bewertungsschätzungen um rund 5% auf CHF 320 je Aktie (das neue Kursziel). Die Aktie sei mit dem 1,39fachen Buchwert und dem 12,3fachen EPS für GJ 2018E bewertet, ggü. den Faktoren 1,08 und 10,2 in der europäischen Vergleichsgruppe bzw. 1,38 und 12,7 in der US-Vergleichsgruppe.Börsenplätze Zurich Insurance Group-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Zurich Insurance Group-Aktie:262,20 EUR -0,23% (10.01.2018, 10:06)