Kurzprofil Zur Rose-Gruppe:



Die Schweizer Zur Rose-Gruppe (ISIN: CH0042615283, WKN: A0Q6J0, Ticker-Symbol: ZRE, SIX Ticker: ROSE) ist Europas größte E-Commerce-Apotheke und eine der führenden Ärztegrossistinnen in der Schweiz. Mit ihrem Geschäftsmodell bietet sie eine qualitativ hochwertige, sichere und kostengünstige pharmazeutische Versorgung und leistet damit einen Beitrag zur Senkung der Kosten im Gesundheitswesen. Sie zeichnet sich zudem aus durch die stetige Weiterentwicklung digitaler Services im Bereich Arzneimittelmanagement und treibt die Positionierung als umfassende, integrierte Gesundheitsplattform aktiv voran. Das Schaffen von Mehrwerten und eine ausgeprägte Patientenorientierung machen die Unternehmensgruppe zu einem wichtigen strategischen Partner für Leistungserbringer, Kostenträger und Industrie.

Die Zur Rose-Gruppe ist international mit starken Marken präsent, unter anderem mit Deutschlands bekanntester Apothekenmarke DocMorris. Das Unternehmen beschäftigt an verschiedenen Standorten über 1.300 Mitarbeitende und erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2018 einen Umsatz von 1.207 Millionen Franken. Die Aktien der Zur Rose Group AG sind an der SIX Swiss Exchange kotiert. Die im Juli 2018 begebene Unternehmensanleihe über 115 Millionen Franken ist ebenfalls an der SIX Swiss Exchange gelistet (Valor 42146044, ISIN CH0421460442, Ticker ZRO18). Weitere Informationen unter zurrosegroup.com. (03.08.2020/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Zur Rose-Gruppe-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Zur Rose-Gruppe (ISIN: CH0042615283, WKN: A0Q6J0, Ticker-Symbol: ZRE, SIX Swiss Ex: ROSE) unter die Lupe.Die Zur-Rose-Gruppe habe die Übernahme des Telemedizin-Spezialisten TeleClinic abgeschlossen. Damit treibe das Schweizer Unternehmen die Transformation zu einem "E-Health-Ökosystem" weiter voran. Dass der Bereich gerade in der Coronakrise boome, habe eine Studie von Zava zuletzt eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Sie zeige deutlich, dass Deutschland in Sachen Digitalisierung hinterher hinke. Im Ranking von 14 europäischen Staaten anhand des Digital Health Index belege Deutschland den vorletzten Platz. Wie außerdem dem Report auf Basis von Schätzungen der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV) zu entnehmen sei, würden derzeit rund 25.000 Arztpraxen die Videosprechstunde und damit etwa ein Viertel aller Praxen nutzen. Das sei ein Anstieg von rund 1.370%.Die finalisierte Übernahme der TeleClinic GmbH passe ins Konzept der Zur-Rose-Gruppe. Das Unternehmen gehöre bereits zu den aktiven Konsolidierern im Online-Apotheken-Markt und setze die Strategie weiter um. Vor zwei Wochen habe "Der Aktionär" zu ersten Gewinnmitnahmen geraten. Die restliche Position sollte nun mit einem Stopp bei 140 Euro im Depot belassen werden. Neueinsteiger sollten auf günstigere Kurse warten, so Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 03.08.2020)Börsenplätze Zur Rose-Gruppe-Aktie:L&S-Aktienkurs Zur Rose-Gruppe-Aktie:233,00 EUR -0,85% (16.07.2020, 08:51)