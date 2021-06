Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity



Kurzprofil Zumtobel Group AG:



Die Zumtobel Group (ISIN: AT0000837307, WKN: A0JLPR, Ticker-Symbol: T9Z, Nasdaq OTC-Symbol: ZMTBF) ist ein internationaler Lichtkonzern und ein führender Anbieter von innovativen Lichtlösungen, Lichtkomponenten und den dazugehörigen Services. Mit ihren Marken acdc, Thorn, Tridonic und Zumtobel bietet die Unternehmensgruppe ihren Kunden in aller Welt ein umfassendes Produkt- und Serviceportfolio. Das über Jahrzehnte gewachsene Know-how über die Wirkung von Licht auf den Menschen bildet die Basis für die Entwicklung von Innovationen und neuen Geschäftsfeldern.



Im Leuchtengeschäft zählt das Unternehmen mit den Marken Thorn und Zumtobel zu den europäischen Marktführern. Mit der Technologiemarke Tridonic nimmt der Konzern in der Herstellung von Hard- und Software für Beleuchtungssysteme (LED-Lichtquellen, LED-Driver, Sensoren und Lichtmanagement) eine weltweit führende Rolle ein. Das Service-Angebot der Zumtobel Group ist eines der umfassendsten in der gesamten Lichtbranche: Dienstleistungen wie die Beratung zu intelligenten Lichtsteuerungen und Notlichtanlagen, Licht-Contracting, Design-Services, Projektmanagement für schlüsselfertige Lichtlösungen sowie neue, datenbasierte Dienstleistungen mit Fokus auf der Vernetzung von Gebäuden und Städten mittels der Licht-Infrastruktur.



Die Unternehmensgruppe ist an der Wiener Börse (ATX Prime) notiert und beschäftigt aktuell rund 6.000 Mitarbeiter. Im Geschäftsjahr 2019/20 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 1.131,3 Mio. Euro. Sitz des Konzerns ist Dornbirn, Vorarlberg (Österreich). Weitere Informationen unter z.lighting/group. (01.06.2021/ac/a/a)



Wien (www.aktiencheck.de) - Zumtobel-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Bernd Maurer und Markus Remis, Analysten der Raiffeisen Bank International AG, nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Licht-Spezialisten Zumtobel Group AG (ISIN: AT0000837307, WKN: A0JLPR, Ticker-Symbol: T9Z, Nasdaq OTC-Symbol: ZMTBF) unter die Lupe.Zumtobel habe über den Erwartungen liegende vorläufige Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2020/21 bekannt gegeben.Der Umsatz sei zwar um 8% auf EUR 1.045 Mio. zurückgegangen, habe damit aber etwas über der Analystenschätzung von EUR 1.036 Mio. gelegen. Das bereinigte EBIT habe mit EUR 45,5 Mio. sowohl die Analystenprognose von EUR 40 Mio. als auch das obere Ende der Zielspanne von EUR 36 bis 43 Mio. übertreffen können.Nach dem signifikanten Umsatzdruck in Q1-Q3 (-13% im Jahresvergleich) habe der Konzern im Q4 das Momentum drehen (auch dank der niedrigeren Vergleichsbasis, Q4 19/20-Umsatz -13%), und den Umsatz um 10% auf EUR 285 Mio. steigern können. Aufgrund der Skaleneffekte habe das adjustierte EBIT überproportional auf EUR 17,8 Mio. zulegen können (Marge 6,2% gegenüber den Analystenschätzungen von EUR 12,2 Mio. bzw. 4,4% Marge).Dank eines nicht näher quantifizierten steuerlichen Einmalertrags habe das Nettoergebnis im Geschäftsjahr 2020/21 von EUR 45,6 Mio. die Analystenschätzung von EUR 30 Mio. bei weitem übertreffen können.Zumtobel werde am 30. Juni das vollständige Zahlenwerk vorlegen. Obwohl derzeit keine weiteren Details zu den Treibern im Schlussquartal verfügbar seien, sei vor allem die besser als erwartete Umsatzdynamik (aufgrund des hohen Fixkostenanteils des Geschäfts) positiv zu bewerten. (Analyse vom 01.06.2021)Offenlegungen3. RBI oder eine mit ihr verbundene juristische Person ist Market Maker oder Specialist oder Designated Sponsor oder Stabilisierungsmanager oder sonstiger Liquiditätsspender in den Finanzinstrumenten des Emittenten.6. RBI oder eine mit ihr verbundene juristische Person hat mit dem Emittenten eine Vereinbarung über die Erstellung von Anlageempfehlungen geschlossen.12. RBI erbrachte für den Emittenten in den vorangegangenen 12 Monaten Wertpapierdienstleistungen gemäß Anhang I Abschnitte A (Wertpapierdienstleistungen und Anlagetätigkeiten) und B (Nebendienstleistungen) der Richtlinie 2014/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates.