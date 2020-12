In Deutschland sei die Bezahlung via Handy aber noch nicht so weit verbreitet und werde insbesondere als ergänzende Zahlungsart verwendet. Nur etwa 12,5% der Deutschen hätten 2019 ihr Smartphone genutzt, um damit ihre Einkäufe zu bezahlen. In anderen Ländern sei diese Zahlungsart wesentlich populärer, allen voran in China (81%). Ebenfalls stark genutzt werde das Mobile Payment in Dänemark (41%) sowie Indien, Südkorea und Schweden mit einem Anteil von jeweils rund 36% bis 37%. In den USA liege der Wert bei 29%.



Aufgrund des großen chinesischen Marktes und der dort besonders breiten Akzeptanz von mobilen Zahlungsarten würden chinesische Anbieter diesen Markt prägen. Die Dienste Alipay (Alibaba Group (ISIN US01609W1027/ WKN A117ME)) und WeChat (Tencent Holdings (ISIN KYG875721634/ WKN A1138D)) seien gemessen an den Nutzerzahlen die weltweit größten mobilen Zahlungsplattformen. In der westlichen Hemisphäre zu den gewichtigsten Firmen auf dem Gebiet der Mobile-Payment-Zahlungssysteme gehören Apple (ISIN US0378331005/ WKN 865985) (Apple Pay), Alphabet (ISIN US02079K3059/ WKN A14Y6F) (Google Pay) und Amazon (ISIN US0231351067/ WKN 906866) (Amazon Pay). Diese Dienste würden dabei wie bei den chinesischen Anbietern auch die eigentlichen Aktivitäten ergänzen (z.B. Handel, Geräte).



Anders verhalte es sich bei PayPal Holdings (ISIN US70450Y1038/ WKN A14R7U). Hier sei die Entwicklung und das Betreiben von Bezahllösungen das Kerngeschäft. Das US-Unternehmen gehöre zu den Pionieren, Geld mit dem Handy an Freunde oder Bekannte zu versenden. Mit dem digitalen Bezahldienst würden sich zudem Einkäufe im Internet schnell und einfach per Klick bezahlen und abwickeln lassen. PayPal gehöre inzwischen zu den Standards bei den Bezahlmöglichkeiten im Onlinehandel.



Vom boomenden Onlinehandel im Speziellen und dem allgemeinen Trend zum bargeldlosen Bezahlen würden auch andere Zahlungsdienstleister profitieren. Dazu gehöre der niederländische Konzern Adyen (ISIN NL0012969182/ WKN A2JNF4). Mit seiner Infrastruktur sei er weltweit direkt an große Kartennetze (Visa (ISIN US92826C8394/ WKN A0NC7B), MasterCard (ISIN US57636Q1040/ WKN A0F602), usw.) und alle weiteren gängigen Zahlungsmethoden angeschlossen. Die Nutzer könnten damit ihren Kunden ein breites Spektrum an Möglichkeiten anbieten, Zahlungen überall und auf jedem Gerät annehmen zu können. Das gelte sowohl online, mobil als auch in stationären Geschäften. Unabhängig von ihrem Geschäftsmodell und ihrer Branche bekämen Händler und Dienstleister eine einheitliche Zahlungsplattform. Sie könnten damit ihre globalen Zahlungsströme über alle Vertriebskanäle hinweg vereinfachen.



Die Anbieter von Mobile-Payment-Lösungen würden Einnahmen mit Transaktionsgebühren sowie Gebühren für die Bereitstellung ergänzender Dienstleistungen erzielen. Dadurch sei das Geschäft sehr gut skalierbar. Mit einem zunehmenden Transaktionsvolumen würden steigende Einnahmen einhergehen, ohne dass damit große Kostenerhöhungen verbunden seien. Dieses Prinzip sei bekannt von den "alten" Zahlungsdienstleistern wie Visa und MasterCard, die schon seit vielen Jahren von einem wachsenden Transaktionsvolumen profitieren würden. Gerade die beiden großen Kartenanbieter würden sich durch eine hohe Akzeptanz ihrer Produkte und Dienstleistungen bei Händlern und Verbrauchern sowie eine starke Marktdurchdringung auszeichnen. Deshalb würden auch sie vom Trend profitieren, bargeldlos zu bezahlen. Zudem würden ihre Debit- und Kreditkarten, die sie den Verbrauchern über deren Banken zur Verfügung stellen würden, in der Regel mit den mobilen Zahlungsplattformen (z.B. Apple Pay, Google Pay) verknüpft. (Ausgabe vom 11.12.2020) (14.12.2020/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Zunahme bargeldloser Zahlungen ist ein weltweit zu beobachtender Trend, so Felix Schröder, Produktmanager bei der DZ BANK.Immer mehr Konsumenten würden beim Einkaufen Kredit- und Debitkarten verwenden. In Deutschland betrage der Anteil der Kartenzahlungen am Gesamtumsatz der Einzelhandelsgeschäfte 2020 voraussichtlich fast 56% (EHI-Prognose). Damit sei der Vorsprung zum Bargeld (41%) weiter ausgebaut worden. Verstärkt worden sei diese Entwicklung durch die Corona-Krise.Der wachsende Stellenwert des digitalen Zahlungsverkehrs dürfte in den nächsten Jahren weiterhin zunehmen. Aufgrund der weltweit großen Verbreitung mobiler Endgeräte gewinne dabei auch das so genannte Mobile Payment eine immer größere Bedeutung. Mit Smartphones oder Smartwatch könne bequem bargeld- und kontaktlos bezahlt werden. Prognosen von Mordor Intelligence würden davon ausgehen, dass die Nutzung mobiler Zahlungen zwischen 2020 und 2025 deutlich zunehmen werde. Es werde mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von fast 27% gerechnet.