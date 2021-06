(Mit Material von dpa-AFX)



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Zoom Video Communications-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Zoom Video Communications-Aktie:

332,10 EUR +0,15% (30.06.2021, 15:03)



NASDAQ-Aktienkurs Zoom Video Communications-Aktie:

394,73 USD +1,51% (29.06.2021, 22:00)



ISIN Zoom Video Communications-Aktie:

US98980L1017



WKN Zoom Video Communications-Aktie:

A2PGJ2



Ticker-Symbol Deutschland Zoom Video Communications-Aktie:

5ZM



NASDAQ-Symbol Zoom Video Communications-Aktie:

ZM



Kurzprofil Zoom Video Communications Inc.:



Zoom Video Communications Inc. (ISIN: US98980L1017, WKN: A2PGJ2, Ticker-Symbol Deutschland: 5ZM, NASDAQ-Symbol: ZM) ist ein Cloud-Unternehmen mit Sitz in San Jose (USA), welches Kommunikationssoftware zur Übertragung von Videokonferenzen und Online-Meetings anbietet und dadurch mobile Zusammenarbeit und Remote Work ermöglicht. Die Software von Zoom ist damit gut geeignet für die Arbeit aus dem Homeoffice. (30.06.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Zoom Video Communications-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Zoom Video Communications (ISIN: US98980L1017, WKN: A2PGJ2, Ticker-Symbol Deutschland: 5ZM, NASDAQ-Symbol: ZM) unter die Lupe.Zoom wolle nach dem Kauf eines Start-ups aus Karlsruhe eine Übersetzungs-Funktion in seinen Videokonferenz-Dienst integrieren. Mit der Firma Kites (Karlsruhe Information Technology Solutions) komme ein Team aus zwölf Experten an Bord, habe Zoom in der Nacht zum Mittwoch bekannt gegeben. Der in der Corona-Pandemie explosiv gewachsene Videokonferenz-Anbieter erwäge auch, in Deutschland ein Forschungszentrum einzurichten. Kites sei 2015 gegründet worden und spezialisiere sich auf automatisierte Übersetzungen.Mit dem Zukauf könnte Zoom auch automatisiert Abschriften von Videokonferenzen auf Deutsch und in anderen Sprachen erstellen. Bisher gebe es die Funktion nur auf Englisch.Ein Kaufpreis sei nicht genannt worden. Kites sei dem Karlsruher Institut für Technologie entsprungen. Die Technologie sei ursprünglich entwickelt worden, um die Zusammenarbeit internationaler Forscherteams zu vereinfachen.Die Software könne in Echtzeit Untertitel sowohl in der Original-Sprache der Unterhaltung als auch in anderen Sprachen erstellen. Kites verspreche, dank Vorhersagen auf Basis künstlicher Intelligenz einen Satz bereits übersetzen zu können, bevor er abgeschlossen worden sei. Wenn sich aus dem Kontext dann eine Präzisierung ergebe, könne sie sich selbst korrigieren. Die Technologie dafür sei im eigenen Haus entwickelt worden, habe Kites betont.Zoom sei mit der Corona-Krise in eine neue Liga aufgestiegen. Die Firma sollte ursprünglich Videokonferenzen für Unternehmen zur Verfügung stellen. In der Pandemie habe aber nicht nur die Nutzung in Firmen zugenommen: Auch Privatpersonen würden zu Zoom für alle möglichen Gelegenheiten greifen - von Familientreffen bis zu Yoga-Stunden. Mit dem Erfolg seien auch die Gewinne und der Aktienkurs von Zoom stark angestiegen.Der Zukauf von Kites sei fraglos eine sinnvolle Ergänzung des Zoom-Portfolios und dürfte dem Videokonferenzanbieter weitere Unternehmenskunden aus Deutschland einbringen. Jedoch sei das Papier mit einem 2022er-KGV von 85 und einem 2022er-KUV von 29,0 nach wie vor zu teuer.Anleger meiden die Zoom Video Communications-Aktie, so Emil Jusifov von "Der Aktionär". (Analyse vom 30.06.2021)