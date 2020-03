Börsenplätze Zoom Video Communications-Aktie:



Zoom Video Communications Inc. (ISIN: US98980L1017, WKN: A2PGJ2, Ticker-Symbol: 5ZM, NASDAQ-Symbol: ZM) ist ein Cloud-Unternehmen mit Sitz in San Jose (USA), welches Kommunikationssoftware zur Übertragung von Videokonferenzen und Online-Meetings anbietet und dadurch mobile Zusammenarbeit und Remote Work ermöglicht. Die Software von Zoom ist damit gut geeignet für die Arbeit aus dem Homeoffice. (26.03.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Zoom Video Communications-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Zoom Video Communications Inc. (ISIN: US98980L1017, WKN: A2PGJ2, Ticker-Symbol: 5ZM, NASDAQ-Symbol: ZM) unter die Lupe.Der Videokonferenz-Dienst Zoom Video Communications gehöre zu den Gewinnern der Coronavirus-Krise, sei an der Börse bislang aber häufig mit einer ganz anderen Firma verwechselt worden. Um weitere Irritationen zu verhindern, habe die US-Börsenaufsicht den Handel des Namensvetters Zoom Technologies am Donnerstag vorübergehend gestoppt.Wer als Anleger nicht genau hingesehen habe, habe sich bei den Aktien leicht vergreifen. Denn das Tickerkürzel "ZOOM" sei von Zoom Technologies belegt, was dem Unternehmen seit Jahresbeginn ein Kursplus von fast 900% beschert habe. Das Problem: Mit dem erfolgreichen Videokonferenz-Anbieter Zoom Video Communications habe das Unternehmen gar nichts zu tun. Zoom Video Communications sei erst seit 2019 an der Börse gelistet und habe das Tickerkürzel "ZM".Der US-Börsenaufsicht SEC sei das Treiben nun zu bunt gewesen. Die Aufsicht habe die Aktie von Zoom Technologies zunächst bis zum 8. April vom Handel ausgesetzt und auf Zweifel an den öffentlichen Informationen zur Finanzsituation des Unternehmens hingewiesen, da dieses schon seit 2015 keine Geschäftsberichte mehr vorgelegt habe.Angesichts der aktuellen Krise und des damit einhergehenden Anstiegs bei Homeoffice-Arbeit könne der Cloud-Anbieter trotz der hohen Bewertung alle Zukunfts- und Wachstumsfantasien untermauern und den Aufwärtstrend fortsetzen. Auch wenn das Wachstum nach der Normalisierung der Coronavirus-Umstände abkühlen sollte, würden viele Unternehmen die Software vorerst nicht wieder abschaffen - die Vorteile für Effizienz (z.B. mobile Nutzung) und Kostenstruktur (weniger Reisen) seien offensichtlich. Investierte Anleger könnten die Gewinne laufen lassen, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 26.03.2020)(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link