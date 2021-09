Tradegate-Aktienkurs Zoom Video Communications-Aktie:

262,95 EUR -10,70% (31.08.2021, 08:56)



NASDAQ-Aktienkurs Zoom Video Communications-Aktie:

347,50 USD +1,96% (30.08.2021, 22:00)



ISIN Zoom Video Communications-Aktie:

US98980L1017



WKN Zoom Video Communications-Aktie:

A2PGJ2



Ticker-Symbol Zoom Video Communications-Aktie:

5ZM



NASDAQ-Symbol Zoom Video Communications-Aktie:

ZM



Kurzprofil Zoom Video Communications Inc.:



Zoom Video Communications Inc. (ISIN: US98980L1017, WKN: A2PGJ2, Ticker-Symbol: 5ZM, NASDAQ-Symbol: ZM) ist ein Cloud-Unternehmen mit Sitz in San Jose (USA), welches Kommunikationssoftware zur Übertragung von Videokonferenzen und Online-Meetings anbietet und dadurch mobile Zusammenarbeit und Remote Work ermöglicht. Die Software von Zoom ist damit gut geeignet für die Arbeit aus dem Homeoffice. (31.08.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Zoom Video Communications-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jan Paul Fori vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Zoom Video Communications (ISIN: US98980L1017, WKN: A2PGJ2, Ticker-Symbol: 5ZM, NASDAQ-Symbol: ZM) unter die Lupe.Die Geschäfte des Videokonferenzdienstes würden weiter boomen. Im zweiten Quartal habe das US-Unternehmen erstmals die 1-Mrd.-USD-Marke beim Umsatz geknackt. Zoom Video Communications habe jedoch die Anleger mit seinem Ausblick nicht überzeugen können. Anzeichen, dass der Nutzerandrang durch eine Normalisierung der Arbeitswelt nach der Corona-Krise abflauen könnte, habe es teilweise bereits im jüngsten Quartal gegeben. So habe Zoom Video Communications weniger lukrative Großkunden hinzugewonnen als angenommen.Im nachbörslichen US-Handel notiert habe die Zoom Video Communications-Aktie am Montag zeitweise 11,2% tiefer bei 308,55 USD notiert. Gelinge es dem Papier nicht, sich im Bereich der 300-USD-Marke zu stabilisieren, könnte es zu einem Test des Mai-Tiefs bei 273,20 USD kommen. Bei einem Fall darunter dürfte sich der Verkaufsdruck ausweiten. Aus Sicht des "Aktionärs" sollten Anleger weiter einen großen Bogen um die Zoom Video Communications-Aktie machen, so Jan Paul Fori vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 31.08.2021)(Mit Material von dpa-AFX)Börsenplätze Zoom Video Communications-Aktie: