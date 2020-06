Tradegate-Aktienkurs Zoom Video Communications-Aktie:

187,00 EUR +0,27% (03.06.2020, 08:42)



NASDAQ-Aktienkurs Zoom Video Communications-Aktie:

208,08 USD +1,93% (02.06.2020, 22:00)



ISIN Zoom Video Communications-Aktie:

US98980L1017



WKN Zoom Video Communications-Aktie:

A2PGJ2



Ticker-Symbol Zoom Video Communications-Aktie:

5ZM



NASDAQ-Symbol Zoom Video Communications-Aktie:

ZM



Kurzprofil Zoom Video Communications Inc.:



Zoom Video Communications Inc. (ISIN: US98980L1017, WKN: A2PGJ2, Ticker-Symbol: 5ZM, NASDAQ-Symbol: ZM) ist ein Cloud-Unternehmen mit Sitz in San Jose (USA), welches Kommunikationssoftware zur Übertragung von Videokonferenzen und Online-Meetings anbietet und dadurch mobile Zusammenarbeit und Remote Work ermöglicht. Die Software von Zoom ist damit gut geeignet für die Arbeit aus dem Homeoffice. (03.06.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Zoom Video Communications-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Zoom Video Communications Inc. (ISIN: US98980L1017, WKN: A2PGJ2, Ticker-Symbol: 5ZM, NASDAQ-Symbol: ZM) unter die Lupe.Die Corona-Krise sorge beim Videokonferenz-Dienst für ein steiles Wachstum des Geschäfts. Im Ende April abgeschlossenen ersten Geschäftsquartal hätten Umsatz und Gewinn kräftig zugelegt. Und Zoom Video Communications gehe von einem dauerhaften Anstieg aus: Für das gesamte Geschäftsjahr rechne das Unternehmen mit einer Verdreifachung der Erlöse.Das Wachstum sei trotz der explosiv gestiegenen Nutzung nicht selbstverständlich gewesen. Denn Zoom habe in der Corona-Krise diverse Einschränkungen für die Gratis-Nutzung des Dienstes aufgehoben. Damit habe das Unternehmen mit vielen neuen Nutzern kein Geld verdient, während die Infrastrukturkosten gestiegen seien. Noch vor drei Monaten habe der Videokonferenz-Dienst selbst gewarnt, es sei unklar, ob man von dem Corona-Boom dauerhaft profitieren werde. Es habe jedoch in den vergangenen Monaten auch deutliches Wachstum bei den zahlenden Kunden im Unternehmensgeschäft gegeben.Die Zoom Video Communications-Aktie sei zuletzt auf ein neues Allzeithoch gestiegen. Doch auch trotz der guten Zahlen sei das Papier mittlerweile extrem hoch bewertet. "Der Aktionär" rate nicht mehr auf den Zug aufzuspringen, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 03.06.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Zoom Video Communications-Aktie: