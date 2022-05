Börsenplätze Zoom Video Communications-Aktie:



Kurzprofil Zoom Video Communications Inc.:



Zoom Video Communications Inc. (ISIN: US98980L1017, WKN: A2PGJ2, Ticker-Symbol: 5ZM, NASDAQ-Symbol: ZM) ist ein Cloud-Unternehmen mit Sitz in San Jose (USA), welches Kommunikationssoftware zur Übertragung von Videokonferenzen und Online-Meetings anbietet und dadurch mobile Zusammenarbeit und Remote Work ermöglicht. Die Software von Zoom ist damit gut geeignet für die Arbeit aus dem Homeoffice. (24.05.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Zoom Video Communications-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Zoom Video Communications Inc. (ISIN: US98980L1017, WKN: A2PGJ2, Ticker-Symbol: 5ZM, NASDAQ-Symbol: ZM) unter die Lupe.Die Zoom Video Communications-Aktie kenne seit Monaten nur eine Richtung: steil nach unten. Bisher sei jegliche Gegenbewegung schnell wieder abverkauft worden. Nun habe der Anbieter von Videokonferenzen solide Zahlen zum abgelaufenen ersten Geschäftsquartal vorgelegt - und die Aktie habe gestern nachbörslich über sechs Prozent zugelegt.Zoom habe einen Gewinn pro Aktie von 1,03 Dollar gemeldet und damit um ganze 16 Cent die Erwartungen übertroffen. Die Umsätze hätten um zwölf Prozent auf 1,07 Mrd. Dollar gesteigert werden können, womit die Erwartungen der Wall-Street-Experten genau getroffen worden seien.Auffällig sei insbesondere der deutliche Fortschritt bei der Profitabilität des Unternehmens gewesen. CEO Eric Yuan habe betont, dass sich im vergangenen Quartal die bereinigte operative Marge auf 37 Prozent und die bereinigte Cashflow-Marge auf rund 40 Prozent verbessert habe. Zudem hätten sich die Produkte "Enterprise, Zoom Rooms und Zoom Phone einer hohen Nachfrage erfreut und erreichten über drei Millionen Sitzungen während des Quartals", so der Zoom-Chef.Obwohl sich das Wachstum von Zoom deutlich abgeschwächt habe, werde das Unternehmen nur noch mit einem 23er-KGV von 25 bewertet. Das Unternehmen habe in den vergangenen Monaten seine Gewinnmargen deutlich ausweiten können. Das mache den Softwareanbieter im Umfeld steigender Zinsen aus Investorensicht wieder interessant.Emil Jusifov von "Der Aktionär" setzt die Zoom Video Communications-Aktie auf die Watchlist! (Analyse vom 24.05.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link