Tradegate-Aktienkurs Zoom Video Communications-Aktie:

112,00 EUR -0,44% (03.04.2020, 08:50)



NASDAQ-Aktienkurs Zoom Video Communications-Aktie:

121,93 USD -11,00% (02.04.2020, 22:00)



ISIN Zoom Video Communications-Aktie:

US98980L1017



WKN Zoom Video Communications-Aktie:

A2PGJ2



Ticker-Symbol Zoom Video Communications-Aktie:

5ZM



NASDAQ-Symbol Zoom Video Communications-Aktie:

ZM



Kurzprofil Zoom Video Communications Inc.:



Zoom Video Communications Inc. (ISIN: US98980L1017, WKN: A2PGJ2, Ticker-Symbol: 5ZM, NASDAQ-Symbol: ZM) ist ein Cloud-Unternehmen mit Sitz in San Jose (USA), welches Kommunikationssoftware zur Übertragung von Videokonferenzen und Online-Meetings anbietet und dadurch mobile Zusammenarbeit und Remote Work ermöglicht. Die Software von Zoom ist damit gut geeignet für die Arbeit aus dem Homeoffice. (03.04.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Zoom Video Communications-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Pierre Kiren vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Zoom Video Communications Inc. (ISIN: US98980L1017, WKN: A2PGJ2, Ticker-Symbol: 5ZM, NASDAQ-Symbol: ZM) unter die Lupe.Der Anbieter von Kommunikationssoftware biete Nutzern die Möglichkeit, Videokonferenzen durchzuführen. Mit Zoom Video Communications seien Videokonferenzen in Sekunden eingerichtet - Teilnehmer müssten sich nicht einloggen oder für die gleiche Organisation tätig sein. Gleichzeitig habe der massive Nutzeranstieg aber einige Schwachstellen in der Anwendung offenbart. In der jüngsten Vergangenheit hättten sich Beschwerden darüber gehäuft, dass Zoom Video Communications nicht die nötigen Datenschutz- und Sicherheitsrichtlinien einhalte. Das habe auch Tesla-Chef Elon Musk dazu veranlasst, seinen Mitarbeitern bei SpaceX die Video-App zu verbieten. Auch die NASA, einer der größten Kunden von SpaceX, habe daraufhin seinen Angestellten untersagt, den Videodienst zu verwenden. Das FBI in Boston habe am Montag ebenfalls eine Warnung ausgesprochen.Zoom Video Communications-Chef Eric Yuan habe heute in einem Blogeintrag versichert, die Sicherheitslücke geschlossen zu haben. Zudem das Unternehmen die umstrittene Funktion entfernt, die dem Organisator einer Videokonferenz erlaube, zu kontrollieren, welche Teilnehmer die App im Vordergrund hätten und welche sich mit anderen Dingen beschäftigen würden. Laut Yuan seien im März bis zu 200 Mio. Nutzer an einem Tag auf der Plattform aktiv gewesen, was zu unvorhergesehen Problemen geführt habe.Der Kurs der Zoom Video Communications-Aktie habe sich seit Jahresanfang mehr als verdoppelt. Mit einem KGV von 272 für 2020 sei das Papier sehr teuer. Zwar wachse das Unternehmen kräftig, doch ein echter Burggraben fehle, um die hohe Bewertung zu rechtfertigen. Mit dem Rechtsproblem stehe Zoom Video Communications eine Sammelklage bevor. Die Zoom Video Communications-Aktie sei kein Kauf, so Pierre Kiren vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 03.04.2020)Börsenplätze Zoom Video Communications-Aktie: