Tradegate-Aktienkurs Zoom Video Communications-Aktie:

283,00 EUR -1,74% (10.03.2021, 21:55)



NASDAQ-Aktienkurs Zoom Video Communications-Aktie:

337,96 USD -1,21% (10.03.2021, 21:42)



ISIN Zoom Video Communications-Aktie:

US98980L1017



WKN Zoom Video Communications-Aktie:

A2PGJ2



Ticker-Symbol Deutschland Zoom Video Communications-Aktie:

5ZM



NASDAQ-Ticker-Symbol Zoom Video Communications-Aktie:

ZM



Kurzprofil Zoom Video Communications Inc.:



Zoom Video Communications Inc. (ISIN: US98980L1017, WKN: A2PGJ2, Ticker-Symbol Deutschland: 5ZM, NASDAQ-Ticker-Symbol: ZM) ist ein Cloud-Unternehmen mit Sitz in San Jose (USA), welches Kommunikationssoftware zur Übertragung von Videokonferenzen und Online-Meetings anbietet und dadurch mobile Zusammenarbeit und Remote Work ermöglicht. Die Software von Zoom ist damit gut geeignet für die Arbeit aus dem Homeoffice. (10.03.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Zoom Video Communications-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Zoom Video Communications (ISIN: US98980L1017, WKN: A2PGJ2, Ticker-Symbol Deutschland: 5ZM, NASDAQ-Ticker-Symbol: ZM) unter die Lupe.Der Videokonferenz-Anbieter sei von vielen Analysten und Medien zum Corona-Gewinner schlechthin erklärt worden. In der Tat habe sich die Zoom Video Communications-Aktie 2020 in der Spitze fast verneunfacht. "Der Aktionär" habe relativ früh von der ambitionierten Bewertung des Papiers gewarnt. Und es sei wie es habe kommen müssen: Eine Konsolidierung habe eingesetzt. Doch sei die Zoom Video Communications-Aktie nach der starken Korrektur wieder ein Kauf?Mittlerweile habe sich die Zoom Video Communications-Aktie fast halbiert und notiere unter allen wichtigen gleitenden Durchschnitten. Charttechnisch könne es also noch keine Entwarnung geben. Auch die fundamentale Bewertung lasse zu wünschen übrig. Das Papier komme immer noch auf ein 2021er-KUV von knapp 40 und 2021-KGV von 168 - das sei sehr ambitioniert. Letzte Woche habe der Videokonferenz-Anbieter seine Ergebnisse zum vierten Quartal vorgelegt und diese seien richtig stark ausgefallen.Gut möglich, dass Zoom Video Communications eines Tages in seine luftige Bewertung hineinwachse, denn der Homeoffice-Trend sei da, um zu bleiben. Deswegen sei davon auszugehen, dass das US-Unternehmen auf operativer Ebene weiterhin gute Ergebnisse liefere. Aktuell ist die Zoom Video Communications-Aktie allerdings nur etwas für Zocker. Langfristige Anleger sollten dem Papier weiterhin fernbleiben, so Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 10.03.2021)Börsenplätze Zoom Video Communications-Aktie: