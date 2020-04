Tradegate-Aktienkurs Zoom Video Communications-Aktie:

140,00 EUR +0,72% (16.04.2020, 17:17)



NASDAQ-Aktienkurs Zoom Video Communications-Aktie:

153,68 USD +8,23% (16.04.2020, 17:14)



ISIN Zoom Video Communications-Aktie:

US98980L1017



WKN Zoom Video Communications-Aktie:

A2PGJ2



Ticker-Symbol Zoom Video Communications-Aktie:

5ZM



NASDAQ-Symbol Zoom Video Communications-Aktie:

ZM



Kurzprofil Zoom Video Communications Inc.:



Zoom Video Communications Inc. (ISIN: US98980L1017, WKN: A2PGJ2, Ticker-Symbol: 5ZM, NASDAQ-Symbol: ZM) ist ein Cloud-Unternehmen mit Sitz in San Jose (USA), welches Kommunikationssoftware zur Übertragung von Videokonferenzen und Online-Meetings anbietet und dadurch mobile Zusammenarbeit und Remote Work ermöglicht. Die Software von Zoom ist damit gut geeignet für die Arbeit aus dem Homeoffice. (16.04.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Zoom Video Communications-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Zoom Video Communications Inc. (ISIN: US98980L1017, WKN: A2PGJ2, Ticker-Symbol: 5ZM, NASDAQ-Symbol: ZM) unter die Lupe.Der Betreiber des Videokonferenz-Dienstes gehöre zweifellos zu den großen Gewinnern der Coronavirus-Krise. Und so finde man nahezu keine Wirtschafts- oder Technologiezeitung, die in den letzten Wochen nicht über das US-Unternehmen berichtet habe. Die positive Berichterstattung werde nicht zuletzt durch bullishe Analystenstimmen gestützt.Unterdessen habe sich die Zoom Video Communications-Aktie fast vollständig von ihren April-Verlusten erholt. Seit ihrem Korrektur-Tief bei 113,75 USD habe sie bereits über 35% zugelegt und befinde sich nun kurz vor dem Ausbruch über das bisherige Rekordhoch bei 159,56 USD. Angesichts des starken Momentums, welches die Aktie in den vergangenen Tagen ausgebildet habe, erscheine eine Fortsetzung der Kursrally möglich.Die Zoom Video Communications-Aktie habe sich seit Jahresanfang mehr als verdoppelt und komme mittlerweile auf ein 2021-KGV von 371 und ein 2021-KBV von 45. Damit weise das papier ein erhebliches Rückschlagpotenzial auf. Jegliche Zukunftsfantasie könnte bereits im aktuellen Kurs eingepreist sein. Aufgrund dieser astronomischen Bewertung und der regulatorischen Risiken, empfehle "Der Aktionär" trotz positiver Analystenberichte von der Zoom Video Communications-Aktie Abstand zu nehmen, so Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 16.04.2020)Börsenplätze Zoom Video Communications-Aktie: