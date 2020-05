Tradegate-Aktienkurs Zoom Video Communications-Aktie:

146,50 EUR -2,01% (27.05.2020, 14:07)



NASDAQ-Aktienkurs Zoom Video Communications-Aktie:

164,00 USD -4,13% (26.05.2020, 22:00)



ISIN Zoom Video Communications-Aktie:

US98980L1017



WKN Zoom Video Communications-Aktie:

A2PGJ2



Ticker-Symbol Zoom Video Communications-Aktie:

5ZM



NASDAQ-Symbol Zoom Video Communications-Aktie:

ZM



Kurzprofil Zoom Video Communications Inc.:



Zoom Video Communications Inc. (ISIN: US98980L1017, WKN: A2PGJ2, Ticker-Symbol: 5ZM, NASDAQ-Symbol: ZM) ist ein Cloud-Unternehmen mit Sitz in San Jose (USA), welches Kommunikationssoftware zur Übertragung von Videokonferenzen und Online-Meetings anbietet und dadurch mobile Zusammenarbeit und Remote Work ermöglicht. Die Software von Zoom ist damit gut geeignet für die Arbeit aus dem Homeoffice. (27.05.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Zoom Video Communications-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thobias Quaß vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Zoom Video Communications Inc. (ISIN: US98980L1017, WKN: A2PGJ2, Ticker-Symbol: 5ZM, NASDAQ-Symbol: ZM) unter die Lupe.Trotz aller Anstrengungen für mehr Sicherheit würden jetzt Bundesdatenschutzbeauftragte vor der Nutzung von Zoom Video Communications warnen. Bundesdatenschützer Ulrich Kelber rate von diesem Skype-ähnlichen Dienst ab, wenn personenbezogene Daten im Spiel seien - es sollte eine alternative Plattform gewählt werden. Das werde allerdings schwierig, denn seine Kollegin warne im selben Atemzug auch vor anderen Videokonferenz-Apps.Die Anmeldedaten, IPs und Nachrichten würden unverschlüsselt auf den Servern von Zoom Video Communications gespeichert, begründe Kelber. Das liege an der fehlenden Ende-zu-Ende-Verschlüsselung des Dienstes, durch die nur die jeweiligen Empfänger Nachrichten entschlüsseln könnten. Noch einen Schritt weiter gehe seine Kollegin Maja Smoltczyk. Sie kreide neben der fehlenden Komplett-Verschlüsselung - Smoltczyk nenne hier ebenfalls Microsofts Dienste Teams und Skype - auch das Sammeln der persönlichen Daten der täglich rund 300 Mio. Konferenzteilnehmer an. Bei Zoom würden diese sensiblen Informationen ohne Berücksichtigung der internationalen Datenschutzvereinbarung "Privacy Shield" gespeichert, erläutere die Datenschützerin.Bis eine Verschlüsselung der Daten über alle Übertragungsstationen hinweg komme, dürfte noch einige Zeit vergehen. Dafür müsste jedes verwendete Gerät eine persönliche Kennung erhalten - eine Herausforderung. Zoom erlaube es beispielsweise, die Videogespräche auf dem heimischen PC zu beginnen, dann auf dem Smartphone fortzusetzen und im Büro am Arbeits-Rechner zu beenden. Selbst der große Konkurrent Microsoft könne seine Skype- und Teams-Konferenzen bisher "nur" während der Übertragung und nicht am jeweiligen Kommunikationsendpunkt verschlüsseln.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Zoom Video Communications-Aktie: