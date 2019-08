Das Marktgeschehen sei zuletzt insbesondere von den Hoffnungen auf eine baldige Lockerung der Geldpolitik durch die US-Notenbank FED beflügelt worden. Die großen Leitindices hätten dabei zwischenzeitlich neue Rekordhöchststände erreicht. Ende Juli seien die Markterwartungen in einem ersten Zinssenkungsschritt erfüllt worden. Die FED habe ihr Leitzinsband von 2,25 bis 2,5 Prozent um 25 Basispunkte gesenkt. Zusätzlich habe sie ebenfalls ihren Bilanzanpassungsprozess vorzeitig beendet und damit implizit einen weiteren Lockerungsschritt vorgenommen.



Darüber hinaus seien die Kurse von Zeichen der Annährung im Handelsstreit zwischen den USA und China angetrieben worden. Konjunkturseitig habe zu Monatsanfang ein unerwartet positiver Arbeitsmarktbericht überrascht. Bei den neu geschaffenen Stellen außerhalb der Landwirtschaft habe der Zuwachs bei 224.000 Stellen gelegen - geschätzt gewesen seien 160.000.



Im Juli sei zudem die Berichtssaison zum zweiten Quartal gestartet. Große Banken wie J.P. Morgan und Goldman Sachs hätten insgesamt ordentliche Ergebnisse veröffentlicht. Die Aussicht auf Zinssenkungen durch die US-Notenbank hätten allerdings den Ausblick für deren künftiges Zinsgeschäft etwas eingetrübt. Insgesamt hätten bisher mehr als die Hälfte der US-Unternehmen beim Umsatz- und Gewinnwachstum die Analysten positiv überraschen können.



In einem zunehmend spätzyklischen Marktumfeld lasse der Rückenwind für Aktien nach. Eine sich wieder zuspitzende Situation im Handelsstreit dürfte für Schwankungen an den Börsen sorgen. Kurzfristig sollte jedoch eine lockere Notenbankpolitik die Aktienbewertungen unterstützen. (Ausgabe vom 07.08.2019) (09.08.2019/ac/a/m)







