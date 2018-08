München (www.aktiencheck.de) - Die Preise für Industriemetalle sind zuletzt deutlich gefallen, so das Vontobel Zertifikate-Team in einer aktuellen Rohstoffkolumne.Worauf lasse sich der jüngste Preisrückgang bei Metallen zurückführen? Helaba-Analyst Heinrich Peters sehe zahlreiche Gründe für die Schwäche, vor allem im starken Dollar, der durch die Geldpolitik in den USA sowie in seiner aktuellen Funktion als Krisenschutz getrieben werde. Dadurch werde der in dieser Währung gehandelte Rohstoff unattraktiver, so Peters. Daneben würden laut dem Experten die Risiken eines schwächeren Weltwirtschaftswachstums, der Handelskonflikt zwischen den USA und China sowie weniger günstige Finanzierungsbedingungen für Rohstoffe durch steigende Zinsen eine preisrelevante Rolle spielen.Aus Sicht der DekaBank sei der Handelskonflikt und sein Einfluss auf den Welthandel und die Weltwirtschaft mit entscheidend, wo die Reise bei den Metallpreisen hingehen werde. Bei den Industriemetallen, so auch bei Zink, würden die Prognosen der sogenannten Study Groups für dieses Jahr weitgehend auf ein Angebotsdefizit hindeuten. Von dieser Seite wären also keine weiteren Preisrückgänge zu begründen, so die Experten. Dies gelte freilich nur solange, wie die globale Konjunktur dem Handelsstreit die Stirn bieten könne. (Ausgabe vom 21.08.2018) (22.08.2018/ac/a/m)