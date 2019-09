An zweiter Stelle der CO2-Verusacher steht die energieintensive Industrie mit rund 22 Prozent (2017). Die Emissionen entstehen zu zwei Dritteln durch Industriefeuerung, also zur Energiegewinnung. Ein Drittel wird bei der Herstellung energieintensiver Produkte freigesetzt, vor allem in der Metall- und Chemieindustrie: etwa für Eisen-, Stahl- und Zement.



Deutsche Industrieunternehmen haben ihre CO2-Emissionen zwischen 1990 und 2018 um rund 31 Prozent reduziert. Energie, Material und Ressourcen werden effizienter genutzt, erneuerbare Wärme eingesetzt und klimaneutrale Verfahren eingeführt.



Die industriellen Emissionen sollen laut Klimaschutzplan der Bundesregierung bis zum Jahr 2030 um weitere rund 20 Prozent sinken. Um das zu erreichen, fördert der Bund die schnelle Entwicklung neuer marktreifer Technologien für den Einsatz erneuerbarer Energien und für mehr Energieeffizienz. Die Bundesregierung will ein Förderprogramm zur Dekarbonisierung auflegen. Das Bundesumweltministerium baut in Cottbus ein "Kompetenzzentrum Klimaschutz in der energieintensiven Industrie" auf.



Verkehr: Zu viele Fahrzeuge mit Benzin und Diesel



Den dritten Platz belegt der Verkehrssektor mit knapp 19 Prozent CO2-Austoß. Die Treibhausgas-Bilanz des Sektors hat sich im Vergleich zu 1990 so gut wie nicht verändert. Hauptverursacher ist der Straßenverkehr: 96 Prozent der Verkehrsemissionen stoßen Pkw und Lkw aus. Pkw verursachen zwei Drittel davon.



Die Gründe: 71 Prozent mehr Lkw und 31 Prozent mehr Pkw sind auf den Straßen unterwegs als noch vor 30 Jahren. Deutschland verzeichnet EU-weit den zweithöchsten Wert beim CO2-Ausstoß von Neuwagen: durchschnittlich 127 Gramm CO2 pro Kilometer (2017). Bis 2021 dürfen es nur noch 95 Gramm CO2 sein.



Die Energieeffizienz der Fahrzeuge hat sich verbessert. Doch der Trend zu größeren, schwereren und leistungsstärkeren Fahrzeugen kompensiert die Einsparungen. Außerdem fahren 95 Prozent der neuen Fahrzeuge noch immer mit Benzin und Diesel. Immerhin: Emissionsarme Antriebsarten nehmen allmählich Fahrt auf.



Elektromobilität voranbringen, mehr ÖPNV und Schiene



Klimaziel bis 2030 für den Verkehrssektor sind mindestens 42 bis 40 Prozent weniger CO2. Die Bundesregierung will die Elektromobilität voranbringen. Sie fördert die Entwicklung alternativer Antriebe und den Aufbau der Ladeinfrastruktur. Ebenso den Ausbau des Öffentlichen Personennahverkehrs und der Schiene. Mit dem Programm "Saubere Luft 2017-2020" investiert sie in die Elektrifizierung des Verkehrs, in digitale Verkehrssysteme und die Nachrüstung von Dieselbussen.



Die Nationale Plattform Zukunft der Mobilität (NPM) erarbeitet im Auftrag der Regierung Empfehlungen für eine grundlegende Verkehrswende. Diese soll eine Antwort auf den Klimawandel geben und gleichzeitig wirtschaftliche Wettbewerbsfähigkeit und soziale Teilhabe sicherstellen.



Gebäude: energetisch sanieren



In der Treibhausgas-Bilanz 2017 steht der Gebäudesektor mit 14,6 Prozent CO2-Emissionen auf Platz vier. Heizen verursacht die meisten Gebäude-CO2-Emissionen. Denn geheizt wird vor allem mit Gas und Heizöl. Derzeit werden 13,9 Prozent der Wärme wird mit erneuerbarer Energie erzeugt, bis 2020 sollen es bisher 14 Prozent sein. Der Gebäudesektor umfasst private Haushalte, Gewerbe- und Dienstleistungsgebäude sowie öffentliche Gebäude.



Dank energiefreundlicher Neubauten sank der Treibhausgasausstoß des Gebäudesektors zwischen1990 und 2018 um etwa 44 Prozent. Laut Klimaschutzplan der Bundesregierung sollen die Gebäude-Emissionen bis 2030 um weitere 23 Prozent zurückgehen.



Zwei Drittel der Wohngebäude wurden vor 1979 (erste Wärmeschutzverordnung) errichtet. Sie verbrauchen deutlich mehr Energie als neuere Gebäude und stoßen mehr CO2 aus. Die Gegenmittel: Gedämmte Dächer, isolierte Fenster, effizientere Wärmetechnologien mit erneuerbarer Energie - etwa Wärmepumpen oder Solarthermie - senken den Energiebedarf und die CO2-Bilanz. Hausbesitzer können einen individuellen Sanierungsfahrplan nutzen, um ihr Haus schrittweise energetisch zu sanieren.



Fördergeld für klimafreundliches Bauen und Sanieren: Seit 20 Jahren fördert die Bundesregierung Wärme aus erneuerbaren Energien. Auch energieeffizientes Bauen und Sanieren wird gefördert: Die KfW unterstützt Hauseigentümer bei der energieeffizienten Sanierung. Die Bafa fördert die Anschaffung von Heizsystemen mit erneuerbaren Energien. (13.09.2019/ac/a/m)





