In der Türkei hätten die wiederholten Bürgermeisterwahlen in Istanbul im Fokus gestanden. Ekrem Imamoglu von der oppositionellen CHP habe die Wahl für sich entscheiden können. Das Ergebnis gelte als Rückschlag für den türkischen Präsidenten Erdogan und seine AKP. Der Urnengang habe sich positiv auf die Stimmung der Investoren ausgewirkt. Die Türkische Lira (TRY) habe daraufhin gegen den US-Dollar an Wert zugelegt. Auf Monatssicht habe sie 0,8 Prozent im Plus geschlossen. Auch die Aktienmärkte hätten hinzugewonnen (BIST-Index, in Lokalwährung: 6,5 Prozent).



In Russland habe die Notenbank ihre Geldpolitik gelockert, was sich positiv auf die Aktienmärkte ausgewirkt habe. Der Leitzins sei um 25 Basispunkte auf 7,50 Prozent gesenkt worden. Experten hätten mit dieser Entscheidung gerechnet, zumal der Internationale Währungsfonds einige Tage vorher zu diesem Schritt geraten habe. Die Zentralbank habe gesagt, dass der Rückgang der Inflation voranschreite und das Wachstum im ersten Halbjahr unter den Erwartungen gelegen habe. Darüber hinaus hätten sich die Währungshüter dahingehend geäußert, dass weitere Leitzinssenkungen möglich seien. Dennoch habe der Russische Rubel (RUB) gegenüber dem US-Dollar 3,5 Prozent an Wert zugelegt. Der russische Aktienmarkt habe, gemessen am MICEX-Index in Lokalwährung, 3,8 Prozent gewonenen. Der in US-Dollar notierende RTS-Index sei um 7,3 Prozent gestiegen.



Die Börsen in Tschechien (PX-Index: -0,2 Prozent) und Ungarn (BUX-Index: -1,5 Prozent) hätten im Juni Federn lassen müssen, während die polnische Börse 3,9 Prozent (WIG-Index) an Wert zugelegt habe.



Der Fortgang des Handelsstreits, die Geldpolitik sowie die konjunkturelle Entwicklung seien entscheidende Einflussfaktoren für die Aktienmärkte Osteuropas. (10.07.2019/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Aktienmärkte in Osteuropa gewannen im Juni hinzu, so die Experten von Union Investment.Der MSCI Emerging Markets Eastern Europe-Index sei in Lokalwährung um 3,3 Prozent gestiegen. In US-Dollar gerechnet hätten die Börsen um 6,3 Prozent zugelegt. Während das sich eintrübende konjunkturelle Umfeld sowie der schwelende Handelsstreit die Aktienmärkte belastet hätten, habe die Geldpolitik für positive Impulse gesorgt. Sowohl in den USA als auch in der Eurozone sei es zu einer geldpolitischen Kehrtwende gekommen, die zu Zinssenkungen im zweiten Halbjahr führen könnte.