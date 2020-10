Boston (www.aktiencheck.de) - Die Ertragserwartungen sind seit dem Ausbruch der Pandemie nach unten korrigiert worden, so Marija Veitmane, Multi-Asset-Class Strategin bei State Street Global Markets.



Analysten hätten gezögert, ihre Prognosen zu revidieren, obwohl an der Börse optimistischere Erwartungen gehandelt worden seien, da die Wirtschafts- und Gewinndaten diese pessimistischen Projektionen durchweg übertroffen hätten. Die Unternehmen hätten zwar begonnen, positive Prognosen herauszugeben, aber die Verbesserung sei nicht einheitlich, wie vergangene Woche deutlich geworden sei, als eine große Anzahl von Unternehmen aus dem Konsumgüterbereich starke Gewinne gemeldet hätten.



Autohersteller und Luxusmarken hätten bestätigt, dass die Verbraucher immer noch Geld hätten, das sie auszugeben bereit seien, aber sie würden Waren und keine Dienstleistungen kaufen, wobei die Fluggesellschaften sehr enttäuschende Ergebnisse gemeldet hätten. Große Technologieunternehmen würden diese Woche vor ihren Ergebnissen im Rampenlicht stehen, da die Analysten für dieses Jahr eine starke PErformance prognostizieren würden, was darauf hindeute, dass in diese Aktien hohe Erwartungen gesetzt würden. (27.10.2020/ac/a/m)



Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.



Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.