Munsbach (www.aktiencheck.de) - Die Pleite der Investmentbank Lehman Brothers und die große Finanzkrise jährten in diesem Herbst zum zehnten Mal, und bis Mitte letzter Woche stürmen die Aktienindices von Allzeithoch zu Allzeithoch - zumindest die amerikanischen. "Die weltweit extrem unterstützende Politik der Notenbanken scheint sich allerdings ihrem Ende entgegen zu neigen", so Michael Blümke, Portfolio Manager bei Ethenea."Das Umfeld ist in den vergangenen Monaten zweifellos komplizierter geworden", so Blümke. "Dennoch beobachten wir einige Faktoren, die dafür sprechen, dass es trotz dieser alarmierenden Anzeichen weiterhin gute Gründe gibt, zu investieren." So wären beispielsweise die Wachstumsraten weiter solide und befänden sich teilweise sogar über dem Potenzialwachstum. "Die Inflation zieht dementsprechend an", erkläre der Portfoliomanager. "Sie hat aber noch lange kein Niveau erreicht, das Grund zur Sorge geben würde." Außerdem, betone der Experte, sei der Bankensektor im Gegensatz zur letzten Krise erheblich besser und stabiler aufgestellt.Insbesondere in den USA und in China sehe Blümke attraktive Chancen. "In den Vereinigten Staaten überzeugen uns vor allem die weiterhin unterstützenden Fiskal- und Infrastrukturmaßnahmen", so Blümke. "Die US-amerikanische Wirtschaft boomt." Die chinesische Wirtschaft wiederum verfüge nach wie vor über großes Wachstumspotenzial, trotz der Handelsstreitigkeiten mit den USA. "Die chinesische Regierung hat in der Vergangenheit bewiesen, dass sie bereit ist, massiv in die Wirtschaft einzugreifen, falls nötig." Blümke gehe daher davon aus, dass die Regierung im Fall der Fälle Maßnahmen ergreifen werde, die das Wachstum aufrechterhalten würden. "Entsprechend bietet auch der chinesische Markt interessante Anlageoptionen." (12.10.2018/ac/a/m)