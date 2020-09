XETRA-Aktienkurs Zalando-Aktie:

74,42 EUR +1,36% (15.09.2020, 10:56)



Tradegate-Aktienkurs Zalando-Aktie:

74,02 EUR +0,87% (15.09.2020, 11:09)



ISIN Zalando-Aktie:

DE000ZAL1111



WKN Zalando-Aktie:

ZAL111



Ticker-Symbol Zalando-Aktie:

ZAL



Kurzprofil Zalando SE:



Zalando (ISIN: DE000ZAL1111, WKN: ZAL111, Ticker-Symbol: ZAL) ist Europas führende Online-Plattform für Mode und Lifestyle. Im Jahr 2008 in Berlin gegründet, bietet Zalando heute 31 Millionen aktiven Kunden Produkte aus den Bereichen Bekleidung, Schuhe, Accessoires und Kosmetik. Das Sortiment umfasst weltbekannte, internationale Marken ebenso wie lokale Labels. Den Kunden bietet die Zalando-Plattform eine Destination für Inspiration, Innovation und Interaktion. Als Europas modischstes Tech-Unternehmen sucht Zalando laufend nach neuen digitalen Lösungen für jeden Teil des Einkaufserlebnisses - für Kunden, Partner und allen anderen Akteuren, die Zalando mitgestalten wollen. Das Ziel ist zur ersten Anlaufstelle für Mode zu werden. (15.09.2020/ac/a/d)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Zalando-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Aktie des Online-Modehändlers Zalando SE (ISIN: DE000ZAL1111, WKN: ZAL111, Ticker-Symbol: ZAL) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Zalando habe ganz wenig Schwäche gezeigt, auch in den vergangenen Tagen. Der Börsenexperte verweise aber darauf, dass die Zalando-Aktie tatsächlich teuer sei. Für ihn sei Zalando auf jeden Fall ein DAX-Kandidat und einer der sinnvolleren, denn Zalando produziere bereits Gewinne. Das KGV liege etwa bei 120 für das laufende Jahr. Im kommenden Jahr gehe es runter in den Bereich von 75. Das Unternehmen werde das ganze nächste Jahr ordentlich daran arbeiten müssen, ihre jetzige Bewertung am Ende auch verdienen zu können. Für Zalando sieht es wirklich gut aus, so Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 15.09.2020)Die vollständige Analyse von Martin Weiss, stellvertretendem Chefredakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV", können Sie HIER abrufen.Börsenplätze Zalando-Aktie: