Deshalb hat DER AKTIONÄR das Kursziel für die Zalando-Aktie vor Kurzem auf 100 Euro erhöht, so der Experte Andreas Deutsch. (Analyse vom 09.10.2020)



Kurzprofil Zalando SE:



Zalando (ISIN: DE000ZAL1111, WKN: ZAL111, Ticker-Symbol: ZAL) ist Europas führende Online-Plattform für Mode und Lifestyle. Im Jahr 2008 in Berlin gegründet, bietet Zalando heute 31 Millionen aktiven Kunden Produkte aus den Bereichen Bekleidung, Schuhe, Accessoires und Kosmetik. Das Sortiment umfasst weltbekannte, internationale Marken ebenso wie lokale Labels. Den Kunden bietet die Zalando-Plattform eine Destination für Inspiration, Innovation und Interaktion. Als Europas modischstes Tech-Unternehmen sucht Zalando laufend nach neuen digitalen Lösungen für jeden Teil des Einkaufserlebnisses - für Kunden, Partner und allen anderen Akteuren, die Zalando mitgestalten wollen. Das Ziel ist zur ersten Anlaufstelle für Mode zu werden. (09.10.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Zalando-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Berliner Online-Modehändlers Zalando SE (ISIN: DE000ZAL1111, WKN: ZAL111, Ticker-Symbol: ZAL) unter die Lupe.Die Corona-Pandemie heize das Geschäft des Modehändlers weiter an. Zalando erwarte nach einem starken Q3 ein deutlich steileres Wachstum bei Umsatz und Gewinn im laufenden Jahr. Die Analysten seien begeistert. Den AKTIONÄR wundere die starke Entwicklung bei dem Unternehmen nicht.Beim Umsatz würden die Berliner nun ein Plus von 20 bis 22 Prozent anstreben. Zuvor hätten 15 bis 20 Prozent in Aussicht gestanden. Der Gewinn vor Zinsen und Steuern (EBIT) solle bei 375 bis 425 Mio. Euro liegen - deutlich höher als die 250 bis 300 Mio. Euro, die Zalando zuvor in Aussicht gestellt habe.Im Vorjahr habe das EBIT bei rund 225 Mio. Euro gelegen. Beim Bruttowarenvolumen rechne der Online-Modehändler mit einem Wachstum von 25 bis 27 Prozent.Seit der Prognoseanhebung am Donnerstagabend habe es bereits zahlreiche Reaktionen seitens der Analysten gegeben. Neue Kursziele habe es von Credit Suisse, Goldman Sachs, JPMorgan, Hauck & Aufhörser, Pareto und RBC gegeben.Das höchste Kursziel komme jetzt von der Privatbank Hauck & Aufhäuser, deren Experte Christian Salis einen Anstieg auf 110 Euro für möglich halte.DER AKTIONÄR habe Zalando bereits im März, zum Höhepunkt der Coronakrise, empfohlen. Bereits damals habe sich abgezeichnet, dass viele stationäre Einzelhändler massive Probleme bekommen würden. Zalando profitiere als Marktführer im Online-Handel überdurchschnittlich von dieser Entwicklung.