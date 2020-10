Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Zalando (ISIN: DE000ZAL1111, WKN: ZAL111, Ticker-Symbol: ZAL) ist Europas führende Online-Plattform für Mode und Lifestyle. Im Jahr 2008 in Berlin gegründet, bietet Zalando heute 31 Millionen aktiven Kunden Produkte aus den Bereichen Bekleidung, Schuhe, Accessoires und Kosmetik. Das Sortiment umfasst weltbekannte, internationale Marken ebenso wie lokale Labels. Den Kunden bietet die Zalando-Plattform eine Destination für Inspiration, Innovation und Interaktion. Als Europas modischstes Tech-Unternehmen sucht Zalando laufend nach neuen digitalen Lösungen für jeden Teil des Einkaufserlebnisses - für Kunden, Partner und allen anderen Akteuren, die Zalando mitgestalten wollen. Das Ziel ist zur ersten Anlaufstelle für Mode zu werden. (22.10.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Zalando-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Online-Modehändlers Zalando SE (ISIN: DE000ZAL1111, WKN: ZAL111, Ticker-Symbol: ZAL) unter die Lupe.Wirtschaftsminister Peter Altmaier wolle dem stationären Handel unter die Arme greifen - u.a. sollten die Überbrückungshilfen gegen die Corona-Folgen bis Mitte 2021 verlängert werden. Doch Seien die Innenstädte wirklich zu retten? Die Börse habe ihr Urteil längst gefällt: Die Zukunft gehöre Online-Händlern wie Zalando.Viele Einzelhändler hätten entweder den Trend zum Online-Handel komplett verpennt oder sie seien einfach zu klein oder zu speziell, um im Internet zu verkaufen. Beides treffe auf viele Textilhändler zu. Auf der anderen Seite habe Zalando, die Nummer 1 unter den Online-Modehändlern, die Krise geschickt ausgenutzt, um die Position zu stärken. Lieferschwierigkeiten habe es im Lockdown nicht gegeben - das Ergebnis seien hochzufriedene Kunden gewesen, die sehr wahrscheinlich treu bleiben würden.Nun lege Zalando nach. Das Berliner Unternehmen setze z.B. auf 3D-Technik, um die Retourenquote merklich zu reduzieren. Dadurch könne Zalando die Margen deutlich nach oben schrauben. Außerdem habe das Unternehmen Kooperationen mit etlichen Markenherstellern abgeschlossen. Folge: Es gebe fast nichts, das man auf Zalando nicht finde.Die Zalando-Aktie sei zwar schon gut gelaufen, trotzdem sei das Potenzial des E-Commerce-Unternehmens noch nicht annährend im Aktienkurs eingepreist. "Der Aktionär" bleibe klar bullish, so Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 22.10.2020)(Mit Material von dpa-AFX)