Börsenplätze Zalando-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Zalando-Aktie:

35,17 EUR +2,90% (19.05.2022, 12:59)



XETRA-Aktienkurs Zalando-Aktie:

35,20 EUR +2,09% (19.05.2022, 12:44)



ISIN Zalando-Aktie:

DE000ZAL1111



WKN Zalando-Aktie:

ZAL111



Ticker-Symbol Zalando-Aktie:

ZAL



Kurzprofil Zalando SE:



Zalando (ISIN: DE000ZAL1111, WKN: ZAL111, Ticker-Symbol: ZAL) ist Europas führende Online-Plattform für Mode und Lifestyle. Im Jahr 2008 in Berlin gegründet, bietet Zalando heute 31 Millionen aktiven Kunden Produkte aus den Bereichen Bekleidung, Schuhe, Accessoires und Kosmetik. Das Sortiment umfasst weltbekannte, internationale Marken ebenso wie lokale Labels. Den Kunden bietet die Zalando-Plattform eine Destination für Inspiration, Innovation und Interaktion. Als Europas modischstes Tech-Unternehmen sucht Zalando laufend nach neuen digitalen Lösungen für jeden Teil des Einkaufserlebnisses - für Kunden, Partner und allen anderen Akteuren, die Zalando mitgestalten wollen. Das Ziel ist zur ersten Anlaufstelle für Mode zu werden. (19.05.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Zalando-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Sarina Rosenbusch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Zalando SE (ISIN: DE000ZAL1111, WKN: ZAL111, Ticker-Symbol: ZAL) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Während der Online-Modehändler Zalando zum Jahresauftakt mit starken Verlusten zu kämpfen gehabt habe, laufe es für einen seiner Konkurrenten deutlich besser. Der Fast-Fashion-Händler Inditex habe trotz Pandemie mehr als neun Milliarden Euro ansparen können - damit könnte er jetzt Zalando übernehmen.Das Horten von überschüssigem Bargeld sei Teil des Krisenplans des 65-Milliarden-schweren Unternehmens Inditex, zu dem unter anderem die Marken Zara und Pull&Bear zählen würden. Von dem Geld würden Läden renoviert, neu eröffnet und sparsam Sonderdividenden an Investoren ausgeschüttet. Deutlich sinnvoller könnte es jetzt aber sein, das Geld in die Übernahme von Zalando zu investieren.Beide Unternehmen würden unter der Inflation leiden, weil Käufer sich derzeit nur wenig für Klamotten interessieren würden. Dies spiegle sich auch den Aktienkursen wider: Seit Januar habe die Inditex-Aktie mehr als 25 Prozent verloren, bei Zalando habe sich der Kurs sogar halbiert.Grundsätzlich seien die Übernahmegerüchte positiv für die Aktie. Allerdings würden die Inflationssorgen den gesamten Konsumsektor belasten.Zalando ist deshalb vorerst eine Halteposition, so Sarina Rosenbusch von "Der Aktionär". (Analyse vom 19.05.2022)