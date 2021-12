Börsenplätze Zalando-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Zalando-Aktie:

78,12 EUR +0,15% (02.12.2021, 09:46)



XETRA-Aktienkurs Zalando-Aktie:

77,66 EUR -2,39% (02.12.2021, 09:31)



ISIN Zalando-Aktie:

DE000ZAL1111



WKN Zalando-Aktie:

ZAL111



Ticker-Symbol Zalando-Aktie:

ZAL



Kurzprofil Zalando SE:



Zalando (ISIN: DE000ZAL1111, WKN: ZAL111, Ticker-Symbol: ZAL) ist Europas führende Online-Plattform für Mode und Lifestyle. Im Jahr 2008 in Berlin gegründet, bietet Zalando heute 31 Millionen aktiven Kunden Produkte aus den Bereichen Bekleidung, Schuhe, Accessoires und Kosmetik. Das Sortiment umfasst weltbekannte, internationale Marken ebenso wie lokale Labels. Den Kunden bietet die Zalando-Plattform eine Destination für Inspiration, Innovation und Interaktion. Als Europas modischstes Tech-Unternehmen sucht Zalando laufend nach neuen digitalen Lösungen für jeden Teil des Einkaufserlebnisses - für Kunden, Partner und allen anderen Akteuren,die Zalando mitgestalten wollen. Das Ziel ist zur ersten Anlaufstelle für Mode zu werden. (02.12.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Zalando-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Online-Modehändlers Zalando SE (ISIN: DE000ZAL1111, WKN: ZAL111, Ticker-Symbol: ZAL) unter die Lupe.Während die Unsicherheit über die neue Corona-Variante dafür gesorgt habe, dass DAX und Co auf Talfahrt gegangen seien, hätten die Lockdown-Profiteure wie Zalando deutliche Kursgewinne verzeichnet. Nach ersten beruhigenden Worten des BioNTech-CEO Şahin über die Wirksamkeit der Vakzine sei dieser Effekt jedoch abgeebt und es hätten Gewinnmitnahmen eingesetzt.Nach einer heftigen Korrektur im September habe sich die Zalando-Aktie an dem markanten Verlaufstief von letztem November bei 73,82 Euro fangen können. Mitte November habe sie dabei dieses Niveau erneut erfolgreich getestet und von dort aus einen Erholungsversuch gestartet. Angetrieben von den erneuten Corona-Ängsten sei der Titel über den GD50 bei 81,72 Euro gesprungen, sei dann aber schließlich vor zwei Wochen an der Horizontalen bei 88,16 Euro abgeprallt.Seitdem befinde sich der Wert auf Richtungssuche und schwanke dabei um den GD50, der aktuell bei 79,57 Euro verlaufe. Da aber der MACD-Indikator die Nulllinie gekreuzt und damit ein Kaufsignal generiert habe, könnte es nun zu neuen Impulsen bei der Zalando-Aktie kommen. Wichtig sei nun, dass sich der Titel allmählich vom GD50 absetzen und die Hürde am Zwischenhoch bei 84,12 Euro knacken könne. Nächstes Etappenziel wäre dann der GD200 bei 88,80 Euro.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link