Zalando (ISIN: DE000ZAL1111, WKN: ZAL111, Ticker-Symbol: ZAL) ist Europas führende Online-Plattform für Mode und Lifestyle. Im Jahr 2008 in Berlin gegründet, bietet Zalando heute 31 Millionen aktiven Kunden Produkte aus den Bereichen Bekleidung, Schuhe, Accessoires und Kosmetik. Das Sortiment umfasst weltbekannte, internationale Marken ebenso wie lokale Labels. Den Kunden bietet die Zalando-Plattform eine Destination für Inspiration, Innovation und Interaktion. Als Europas modischstes Tech-Unternehmen sucht Zalando laufend nach neuen digitalen Lösungen für jeden Teil des Einkaufserlebnisses - für Kunden, Partner und allen anderen Akteuren, die Zalando mitgestalten wollen. Das Ziel ist zur ersten Anlaufstelle für Mode zu werden. (04.12.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Zalando-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Online-Modehändlers Zalando SE (ISIN: DE000ZAL1111, WKN: ZAL111, Ticker-Symbol: ZAL) unter die Lupe.Europas größter Onlinemodehändler habe eine famose Cyberweek hinter sich. Das Bruttowarenvolumen sei im Vergleich zum Vorjahr um 35 Prozent geklettert. Zudem habe Zalando mehr als eine Million Neukunden gewonnen und zu Spitzenzeiten 7.500 Bestellungen pro Minute verzeichnet. Die Aktionäre hätten davon aber nichts.Die Rallye sei vorbei. Vorerst zumindest. Seit Ende September hänge die Zalando-Aktie in einer zähen Seitwärtsrange fest. Zwar habe es zwei Ausbruchsversuche gegeben, doch sei es beim Versuch geblieben. Am Freitag verliere die Aktie 1,6 Prozent - und entferne sich weiter von der 50-Tage-Linie (aktuell: 81,98 Euro). Der Aufwärtstrend sei aber noch intakt.Grund für die Kursschwäche seien die bereitstehenden Impfstoffe gegen Corona. Der Markt erwarte eine baldige Rückkehr zur alten Normalität, also auch wieder mehr Kunden in stationären Geschäften.Volker Bosse von der Baader Bank sieht das Kursziel sogar bei 100 Euro. Die erfolgreiche Cyber Week habe ihn in seiner optimistischen Haltung bestätigt. Die Aktie sei ein Kauf.Zalando erlöse 2020 voraussichtlich 7,8 Milliarden Euro. Der europäische Modemarkt (nur Kleidung) belaufe sich indes auf 363 Milliarden Euro. Das bedeute, dass Zalando gerade erst damit begonnen habe, die Branche aufzumischen. Für den AKTIONÄR ist die Kursschwäche der Zalando-Aktie eine klare Kaufchance, so Andreas Deutsch von "Der Aktionär". (Analyse vom 04.12.2020)