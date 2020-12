Tradegate-Aktienkurs Zalando-Aktie:

Kurzprofil Zalando SE:



Zalando (ISIN: DE000ZAL1111, WKN: ZAL111, Ticker-Symbol: ZAL) ist Europas führende Online-Plattform für Mode und Lifestyle. Im Jahr 2008 in Berlin gegründet, bietet Zalando heute 31 Millionen aktiven Kunden Produkte aus den Bereichen Bekleidung, Schuhe, Accessoires und Kosmetik. Das Sortiment umfasst weltbekannte, internationale Marken ebenso wie lokale Labels. Den Kunden bietet die Zalando-Plattform eine Destination für Inspiration, Innovation und Interaktion. Als Europas modischstes Tech-Unternehmen sucht Zalando laufend nach neuen digitalen Lösungen für jeden Teil des Einkaufserlebnisses - für Kunden, Partner und allen anderen Akteuren, die Zalando mitgestalten wollen. Das Ziel ist zur ersten Anlaufstelle für Mode zu werden. (03.12.2020/ac/a/d)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Zalando: Exzellentes Börsenjahr - AktienanalyseAuch wenn der Aufwärtstrend aufgrund der Rotation zugunsten von Value-Aktien etwas ins Stocken geraten ist - die Aktionäre von Zalando (ISIN: DE000ZAL1111, WKN: ZAL111, Ticker-Symbol: ZAL) können sich über ein exzellentes Börsenjahr freuen, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Der Kurs des Online-Modehändlers habe sich seit Jahresbeginn fast verdoppelt. Und das nicht ohne Grund. Zalando sei einer der Profiteure der Corona-Krise. Immer mehr Menschen würden im Netz shoppen und ihre Kleidung online einkaufen. Allein im dritten Quartal habe der Internethändler seinen Umsatz um fast 22 Prozent auf 1,85 Mrd. Euro steigern können. Da der Konzern zudem Wertberichtigungen in Höhe von 35 Mio. Euro habe auflösen können, die er vorsorglich wegen der Pandemie vorgenommen habe, habe das EBIT mit 118,2 Mio. ein Vielfaches des Vergleichswertes aus dem Vorjahr von 6,3 Mio. Euro erreicht. Der Konzern habe daher zum zweiten Mal seine Jahresprognose angehoben und stelle nun ein Umsatzwachstum von 20 bis 22 Prozent in Aussicht. Zuvor habe das Unternehmen 15 bis 20 Prozent angepeilt. Das EBIT solle bei 375 bis 425 Mio. Euro liegen, also deutlich höher als die 250 bis 300 Mio. Euro, die Zalando bisher anvisiert habe.Gut komme am Parkett zudem an, dass Zalando dabei sei, sich von einem reinen Händler zu einem Plattform-Anbieter zu wandeln, der Provisionen verlange und mit Logistik-Dienstleistungen verdiene. Sowohl das Unternehmen selbst als auch viele Analysten seien daher davon überzeugt, dass das Wachstum auch nach dem Ende der Krise weitergehe. Zumindest eine Seitwärtsbewegung sollte daher 2021 drin sein, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 48/2020)Börsenplätze Zalando-Aktie: