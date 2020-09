Börsenplätze Zalando-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Zalando-Aktie:

73,40 EUR -1,50% (04.09.2020, 15:58)



XETRA-Aktienkurs Zalando-Aktie:

74,10 EUR -1,31% (04.09.2020, 15:45)



ISIN Zalando-Aktie:

DE000ZAL1111



WKN Zalando-Aktie:

ZAL111



Ticker-Symbol Zalando-Aktie:

ZAL



Kurzprofil Zalando SE:



Zalando (ISIN: DE000ZAL1111, WKN: ZAL111, Ticker-Symbol: ZAL) ist Europas führende Online-Plattform für Mode und Lifestyle. Im Jahr 2008 in Berlin gegründet, bietet Zalando heute 31 Millionen aktiven Kunden Produkte aus den Bereichen Bekleidung, Schuhe, Accessoires und Kosmetik. Das Sortiment umfasst weltbekannte, internationale Marken ebenso wie lokale Labels. Den Kunden bietet die Zalando-Plattform eine Destination für Inspiration, Innovation und Interaktion. Als Europas modischstes Tech-Unternehmen sucht Zalando laufend nach neuen digitalen Lösungen für jeden Teil des Einkaufserlebnisses - für Kunden, Partner und allen anderen Akteuren, die Zalando mitgestalten wollen. Das Ziel ist zur ersten Anlaufstelle für Mode zu werden. (04.09.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Zalando-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Berliner Online-Modehändlers Zalando SE (ISIN: DE000ZAL1111, WKN: ZAL111, Ticker-Symbol: ZAL) unter die Lupe.Während in den USA viele Highflyer der vergangenen Wochen zuletzt herbe Verluste erlitten hätten, halte sich die Aktie von Zalando wacker. Seit dem Rekordhoch bei 78,08 Euro habe Zalando in den vergangenen Tagen lediglich fünf Prozent korrigiert. Kursstützend wirke am Freitag eine positive Studie von Warburg Research.Warburg-Analyst Jörg Frey hat sein Kursziel für Zalando von 85 auf 89 Euro angehoben und die Einstufung auf "kaufen" belassen. Die Geschäftsdynamik des Onlinehändlers bleibe stark, so Frey. Der Experte rechne damit, dass die Ziele übertroffen würden.Die Aktie von Zalando liege seit dem Corona-Tief von Mitte März mit fast 200 Prozent im Plus. Der Aufwärtstrend sei intakt. Sollte er gebrochen werden, würde die 50-Tage (aktuell: 67,24 Euro) als erste Unterstützung in den Fokus geraten.Bei Zalando sei charttechnisch (und fundamental) alles in Ordnung. "Der Aktionär" hält an seinem Kursziel für die Zalando-Aktie (+130 Prozent seit Empfehlung vom März) von 80 Euro fest, so Andreas Deutsch von "Der Aktionär". (Analyse vom 04.09.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link