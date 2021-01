Börsenplätze Zalando-Aktie:



Zalando (ISIN: DE000ZAL1111, WKN: ZAL111, Ticker-Symbol: ZAL) ist Europas führende Online-Plattform für Mode und Lifestyle.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Zalando-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Online-Modehändlers Zalando SE (ISIN: DE000ZAL1111, WKN: ZAL111, Ticker-Symbol: ZAL) unter die Lupe.2021 gebe der Lockdown-Profiteur Zalando an der Börse wieder Gas und nähere sich der 100-Euro-Marke. Die Aktie von Europas größtem Online-Modehändler gewinne am Montag 2,2 Prozent und erreiche mit 93,20 Euro ein neues Rekordhoch. Der Grund für das starke Momentum sei die brisante Situation des stationären Einzelhandels.Die Menschen in Deutschland müssten wegen der Corona-Pandemie mit noch längeren Einschränkungen ihres Lebens einstellen. Die Ministerpräsidenten, deren Länder besonders stark von der zweiten Infektionswelle betroffen seien, hätten eine Lockdown-Verlängerung um weitere drei Wochen bis Ende Januar gefordert.Der Handelsverband Deutschland (HDE) schlage derweil Alarm. "Für viele Händler ist es schon kurz nach zwölf", so HDE-Hauptgeschäftsführer Stefan Genth. "Allein in der vergangenen Woche verlor der vom Lockdown betroffene Einzelhandel rund fünf Milliarden Euro Umsatz."Währenddessen könnten sich E-Commerce-Anbieter derzeit vor Bestellungen kaum retten. Top-Firmen wie Zalando würden in den kommenden Monaten und Jahren die Lücken schließen, die durch das Massensterben stationärer Geschäfte entstünden. DER AKTIONÄR bleibt bullish für die Zalando-Aktie und erwartet zeitnah dreistellige Kurse, so Andreas Deutsch von "Der Aktionär". (Analyse vom 04.01.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link