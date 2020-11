Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil Zalando SE:



Zalando (ISIN: DE000ZAL1111, WKN: ZAL111, Ticker-Symbol: ZAL) ist Europas führende Online-Plattform für Mode und Lifestyle. Im Jahr 2008 in Berlin gegründet, bietet Zalando heute 31 Millionen aktiven Kunden Produkte aus den Bereichen Bekleidung, Schuhe, Accessoires und Kosmetik. Das Sortiment umfasst weltbekannte, internationale Marken ebenso wie lokale Labels. Den Kunden bietet die Zalando-Plattform eine Destination für Inspiration, Innovation und Interaktion. Als Europas modischstes Tech-Unternehmen sucht Zalando laufend nach neuen digitalen Lösungen für jeden Teil des Einkaufserlebnisses - für Kunden, Partner und allen anderen Akteuren, die Zalando mitgestalten wollen. Das Ziel ist zur ersten Anlaufstelle für Mode zu werden.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Zalando-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" rät weiterhin zum Kauf der Aktie des Online-Modehändlers Zalando SE (ISIN: DE000ZAL1111, WKN: ZAL111, Ticker-Symbol: ZAL).Die Corona-Pandemie beschere Zalando nach wie vor schwungvolle Geschäfte. Im dritten Quartal habe der Berliner Internetmodehändler seinen Umsatz um fast 22 Prozent auf 1,85 Milliarden Euro gesteigert. Das EBIT habe mit 118 Millionen ein Vielfaches des Vergleichswertes aus dem Vorjahr von 6,3 Millionen Euro erreicht.Neben der steigenden Nachfrage der Kunden nach Digitalangeboten im Zuge der Corona-Krise profitiere das Unternehmen auch von der guten Entwicklung der Partnerprogramme - hier verdiene Zalando mit, wenn Händler auf seiner Internetplattform Waren verkaufen würden.Da sich die Kollektionen aus dem Frühjahr und Sommer außergewöhnlich stark abverkauft hätten, habe Zalando Wertberichtigungen in Höhe von 35 Millionen Euro auflösen können, die der Konzern wegen der Pandemie vorsorglich vorgenommen habe. Dies habe sich im Berichtszeitraum positiv auf die Profitabilität ausgewirkt, aber auch Effizienzsteigerungen hätten zu einem höheren Gewinn beigetragen.Die Zalando-Aktie klettere nach den Zahlen 1,3 Prozent auf 85,96 Euro, würde aber vermutlich noch stärker steigen, wenn das Marktumfeld nicht wegen der unklaren US-Wahl eingetrübt wäre."Der Aktionär" sieht in der Zalando-Aktie (Performance seit Empfehlung im März: 165 Prozent) nach wie vor einen Kauf, so Andreas Deutsch. (Analyse vom 04.11.2020)Mit Material von dpa-AFX