Börsenplätze Zalando-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Zalando-Aktie:

39,06 EUR +3,88% (27.06.2019, 15:40)



Tradegate-Aktienkurs Zalando-Aktie:

38,98 EUR +3,64% (27.06.2019, 15:54)



ISIN Zalando-Aktie:

DE000ZAL1111



WKN Zalando-Aktie:

ZAL111



Ticker-Symbol Zalando-Aktie:

ZAL



Kurzprofil Zalando SE:



Zalando (ISIN: DE000ZAL1111, WKN: ZAL111, Ticker-Symbol: ZAL) ist Europas führende Online-Plattform für Mode. Zalando bietet seinen Kunden eine umfassende Auswahl an Bekleidung, Schuhen, Kosmetik und Accessoires für Damen, Herren und Kinder bei kostenfreiem Versand und Rückversand. Das Sortiment reicht von fast 2.000 weltweit bekannten Marken über lokale und Fast-Fashion Brands bis hin zu selbst designten Private Labels. Die Zalando-Shops sind lokal auf die Bedürfnisse der Kunden in 15 verschiedenen europäischen Märkten zugeschnitten: Belgien, Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Österreich, Polen, Schweden, Schweiz, Spanien und das Vereinigte Königreich. Zalandos Logistiknetzwerk mit fünf zentralen Logistikzentren ermöglicht die effiziente Belieferung aller Kunden in ganz Europa, unterstützt durch die auf die lokalen Kundenbedürfnisse fokussierten Standorte in Norditalien, Frankreich und Schweden. Zalando ist überzeugt, dass der Dreiklang aus Mode, Technologie und Logistik seinen Kunden und Markenpartnern einen Mehrwert bietet.



Die internationalen Zalando-Shops verzeichnen monatlich rund 238 Millionen Besuche, von denen im ersten Quartal 2018 77% von mobilen Endgeräten kamen. Die Zahl aktiver Kunden stieg im gleichen Zeitraum auf 23,9 Millionen. (27.06.2019/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Zalando-Aktienanalyse von Andreas Deutsch vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Andreas Deutsch von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Online-Modehändlers Zalando SE (ISIN: DE000ZAL1111, WKN: ZAL111, Ticker-Symbol: ZAL) unter die Lupe.Noch nie sei es in Deutschland im Juni so heiß gewesen. 38,6 Grad seien am Mittwoch in Ostdeutschland gemessen worden - damit sei der bisherige Juni-Rekord geknackt. Abkühlung? Nicht in Sicht. Die Hitze wecke bei Investoren unangenehme Erinnerungen an 2018. Die Zalando-Aktie habe einen Hitzeschock erlebt und sei brutal gecrasht.Anleger würden sich nun die Frage stellen: Nehme die Hitzewelle den Kunden die Lust aufs Shoppen? 2018 habe es gleich mehrere Gewinnwarnungen gegeben, die die Unternehmen mit den wochenlangen hohen Temperaturen begründet hätten. Zum Beispiel von Zalando. Die Firma habe im September seine Prognose für 2018 kassiert - die Zalando-Aktie sei daraufhin auf den tiefsten Stand seit zwei Jahren gefallen.Die Talfahrt der Zalando-Aktie habe erst im Dezember bei 22 Euro geendet. Damit habe das Papier seit dem Hoch im Juli bei 49,86 Euro 56 Prozent eingebüßt.Niemand wisse, wie lange die Hitze anhalte. Trotzdem sollten die Anleger den Zalando-Hitzeschock von vergangenem Jahr im Hinterkopf behalten. Zumal die Zalando-Aktie mit einem KGV von 106 riskant hoch bewertet ist, so Andreas Deutsch von "Der Aktionär". (Analyse vom 27.06.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link