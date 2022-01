Tradegate-Aktienkurs Zalando-Aktie:

Kurzprofil Zalando SE:



Zalando (ISIN: DE000ZAL1111, WKN: ZAL111, Ticker-Symbol: ZAL) ist Europas führende Online-Plattform für Mode und Lifestyle. Im Jahr 2008 in Berlin gegründet, bietet Zalando heute 31 Millionen aktiven Kunden Produkte aus den Bereichen Bekleidung, Schuhe, Accessoires und Kosmetik. Das Sortiment umfasst weltbekannte, internationale Marken ebenso wie lokale Labels. Den Kunden bietet die Zalando-Plattform eine Destination für Inspiration, Innovation und Interaktion. Als Europas modischstes Tech-Unternehmen sucht Zalando laufend nach neuen digitalen Lösungen für jeden Teil des Einkaufserlebnisses - für Kunden, Partner und allen anderen Akteuren, die Zalando mitgestalten wollen. Das Ziel ist zur ersten Anlaufstelle für Mode zu werden. (13.01.2022/ac/a/d)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Zalando: Aktie auf das tiefste Niveau seit August 2020 abgesackt - AktienanalyseDie Aktien der Corona-Gewinner mussten zuletzt kräftig Federn lassen, auch die Papiere von Zalando (ISIN: DE000ZAL1111, WKN: ZAL111, Ticker-Symbol: ZAL) kamen unter die Räder, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in ihrer aktuellen Ausgabe.Binnen zwei Monaten sei der Kurs von über 85 auf zeitweise 64,40 Euro abgesackt - das tiefste Niveau seit August 2020. Hintergrund der Kursverluste sei die Aussicht, dass das Coronavirus bald keine relevante Bedrohung mehr für das Gesundheitssystem darstellen könnte. Nach bisherigem Wissensstand sei die neue, in weiten Teilen bereits vorherrschende Omikron-Variante zwar deutlich ansteckender als bisherige Mutationen und könne den durch Impfung oder Genesung aufgebauten Schutz zumindest teilweise umgehen, aktuelle Studien würden aber auch auf eher mildere Krankheitsverläufe hindeuten.Einige Experten würden daher die Chance sehen, von einer weltweiten Pandemie in eine Endemie zu kommen. Großflächige Lockdowns und andere Beschränkungen wären damit vom Tisch, was die Geschäftsmodelle der "Stay-at-Home-Unternehmen" entsprechend gefährden könnte, so die Überlegung. Ob die Wachstumsgeschichte von Zalando dadurch tatsächlich ins Stocken gerate, bleibe abzuwarten. Viele der auch durch die Krise angelockten Nutzer dürften sich mittlerweile an die Vorzüge des Online-Klamotten-Kaufs gewöhnt haben. Auch die kürzlich gesenkten Jahresziele des Konkurrenten Boohoo würden Analysten keine schlaflosen Nächte bereiten. Die Aussagen hätten darauf hingedeutet, dass die Gründe dafür eher beim Unternehmen selbst zu suchen seien, so Olivia Townsend von der UBS. Auch deswegen halte sie weiter an ihrer Kaufempfehlung fest. (Ausgabe 1/2022)