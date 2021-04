Im Zuge der Berichtssaison würden heute große Namen, wie Johnson & Johnson (ISIN: US4781601046, WKN: 853260, Ticker-Symbol: JNJ, NYSE-Symbol: JNJ), Procter & Gamble (ISIN: US7427181091, WKN: 852062, Ticker-Symbol: PRG, NYSE-Symbol: PG) oder aber auch der Streamingdienst Netflix (ISIN: US64110L1061, WKN 552484, Ticker-Symbol: NFC, NASDAQ-Symbol: NFLX) ihr Zahlenwerk vorlegen.



An den asiatischen Aktienbörsen zeige sich heute ein gemischtes Bild. Die japanischen Leitindices würden hier kräftig abgeben. Hintergrund seien steigende COVID-19-Zahlen und damit wahrscheinlicher werdende Lockdown-Maßnahmen in Tokio und Osaka. In China gehe es heute hingegen aufwärts. Die vorbörslichen Indikatoren in Europa würden auf einen Handelsstart mit leichten Aufschlägen hindeuten.



Die Ölsorte WTI notiere aktuell bei rund USD 63 und damit mehr als USD 100 höher als vor genau einem Jahr. Am 20. April des Vorjahres sei es nämlich zur kuriosen Situation von kurzfristig stark negativen WTI-Ölpreisen auf den auslaufenden Futures-Kontrakt gekommen, da die Lager vollständig gefüllt gewesen seien und folglich viele Marktteilnehmer eine physische Lieferung unbedingt hätten vermeiden wollen. Der Goldpreis habe gestern nicht an die starke Vorwoche anschließen können und habe etwas nachgegeben. Aktuell handele das Edelmetall bei USD 1.770 je Feinunze. Das stark konjunktursensitive Kupfer habe gestern hingegen um 1,8% zugelegt und zähle damit seit Jahresbeginn zu den am besten performenden Rohstoffen.



Der Abverkauf bei Bitcoin habe zwar gestern und heute Morgen angehalten, die Rückschläge seien aber deutlich moderater ausgefallen als am Wochenende. (20.04.2021/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - Nachdem am Freitag noch zahlreiche Aktienindices im Zuge der zuletzt sehr festen Konjunkturdaten, nicht weiter steigenden US-Anleiherenditen und eines positiven Auftakts der US-Berichtssaison neue Allzeithöchststände markierten, so holten die Aktienmärkte gestern Luft, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Viel Zeit zum Durchschnaufen werde allerdings diese Woche nicht bleiben, da neben der EZB-Zinssitzung am Donnerstag (hier würden die Analysten der Raiffeisen Bank International AG keine neuen Impulse erwarten) und den Schnellschätzungen zu den Einkaufsmanagerumfragen am Freitag die ganze Woche über weiter Unternehmensergebnisse im Fokus stehen würden. Die vom Softdrinkriesen Coca-Cola (ISIN: US1912161007, WKN: 850663, NYSE-Symbol: KO) und nachbörslich von IBM (ISIN: US4592001014, WKN: 851399, Ticker-Symbol: IBM, NYSE-Symbol: IBM) gestern vorgelegten Zahlen seien dabei durchaus gut ausgefallen. Dies bestätige die Analysten der Raiffeisen Bank International AG in ihrer Meinung, wonach die Berichtssaison zum Q1 wieder mehrheitlich positive Überraschungen bringen sollte und dies die Aktienmärkte auf die kurze Sicht weiterhin gut unterstütze.