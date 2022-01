Wien (www.aktiencheck.de) - Den Auftakt bei den Unternehmenszahlen für das vierte Quartal machten vor dem Wochenende traditionell einige Großbanken, deren Ergebnisse jedoch mehrheitlich die Erwartungen nicht erfüllten, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Auch bei Citigroup (ISIN: US1729674242, WKN: A1H92V, Ticker-Symbol: TRVC, NYSE-Symbol: C) seien die Erträge aus dem Handelsgeschäft hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Finanzchef Mark Mason habe das Marktumfeld im Handel mit festverzinslichen Wertpapieren als herausfordernd bezeichnet. Das Kursminus für Citigroup habe sich am Freitag auf 1,3% belaufen.Die Aktien des weltgrößten Vermögensverwalters BlackRock (ISIN: US09247X1019, WKN: 928193, Ticker-Symbol: BLQA, NYSE-Symbol: BLK) hätten nach Bekanntgabe der Quartalszahlen 2,2% verloren. Besser sei es für Wells Fargo (ISIN: US9497461015, WKN: 857949, Ticker-Symbol: NWT, NYSE-Symbol: WFC) gelaufen, deren Aktien nach Vorlage des Quartalsberichts um 3,7% angezogen seien. Schwindende Sorgen wegen fauler Kredite hätten diesem Finanzinstitut auch Ende 2021 einen Gewinnsprung beschert. (17.01.2022/ac/a/m)