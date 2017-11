Linz (www.aktiencheck.de) - EU-Ratspräsident Donald Tusk hat PM Theresa May letzten Freitag weitere zehn Tage Zeit eingeräumt, um sich bei den strittigen Brexit-Themen zu bewegen, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.



Dabei gehe es um die finanziellen Verpflichtungen Großbritanniens gegenüber der EU, die Nordirlandgrenze und die EU-Bürgerrechte im Vereinigten Königreich. Erst danach könnte es am EU-Gipfel am 4. Dezember in Brüssel grünes Licht für Verhandlungen über das zukünftige Handelsabkommen mit der EU geben. Auch die Nordirlandgrenze sei heikel: Es stehe das Friedensabkommen zwischen Protestanten und Katholiken auf dem Spiel, wenn die Grenzen dicht werden sollten. Die restlichen EU-Staaten würden keinen Sonderstatus für Irland wünschen, der Großbritannien eine Hintertür zum Binnenmarkt eröffnen würde, aber ohne EU-Kosten. Die Aussichten: EUR/GBP sei weiter wenig beeindruckt: 0,8840 bis 0,9010. (28.11.2017/ac/a/m)





