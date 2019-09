Hannover (www.aktiencheck.de) - Die vom ZEW befragten deutschen Finanzmarktakteure blicken inzwischen etwas weniger skeptisch in die nähere Zukunft, was aber natürlich auch an einer generell gesprochen pessimistischen Einschätzung der aktuellen Lage zu liegen scheint, so die Analysten der NORD LB.



Der weiterhin drohende harte Brexit belaste die Stimmung noch immer. Positive Nachrichten zu den Entwicklungen im Handelsstreit zwischen Washington und Peking, die die Kursen an den internationalen Aktienmärkten jüngst steigen lassen hätten, würden von den Stimmungsindikatoren des ZEW dagegen vielleicht noch nicht vollumfänglich reflektiert. In der Summe seien die heutigen Zahlen daher wohl positiv zu beurteilen. (17.09.2019/ac/a/m)



Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.



Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.