Hannover (www.aktiencheck.de) - Die ZEW-Konjunkturumfrage belegt wachsende Konjunktursorgen in Deutschland, so die Analysten der Nord LB.



Im Oktober seien sowohl die Konjunkturerwartungen als auch erstmals seit Februar die Einschätzung zur aktuellen Lage gesunken. Zu den ohnehin massiven Belastungen durch Materialengpässe habe sich in den vergangenen Wochen auch noch ein massiver Anstieg der Energiepreise gesellt. Der konjunkturelle Aufholprozess verzögere sich weiter, mit rund 2,5% werde das Wirtschaftswachstum in Deutschland im Jahr 2021 nur ungefähr halb so stark ausfallen wie im Euroraum. Die Mischung aus konjunkturellen Abwärtsrisiken und Aufwärtsrisiken für die Inflation bringe auch die Geldpolitik in eine zunehmend unkomfortable Lage. (12.10.2021/ac/a/m)



Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.



Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.