Hannover (www.aktiencheck.de) - Die vom ZEW befragten deutschen Finanzmarktakteure blicken mit großer Skepsis auf die Weltwirtschaft, so die Analysten der Nord LB.



Vor allem in Großbritannien zeige sich ein belastender Brexit-Effekt sehr klar. Die Aussichten für die britische Wirtschaft würden daher extrem pessimistisch beurteilt. In Europa werde die Kombination von negativen Lagebeurteilungen und noch negativeren Aussichten langsam zur Normalität. Die Furcht vor dem EU-Austritt Großbritanniens ohne sinnvollen Scheidungsvertrag könnte auch zur Erklärung dieser Beobachtung eine große Rolle spielen. (13.08.2019/ac/a/m)



