Die ZEW-Konjunkturerwartungen für Deutschland sinken im Februar 2017 um 6,2 Punkte. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Die Einschätzung der aktuellen konjunkturellen Lage in Deutschland geht leicht zurück. Der Index sinkt um 0,9 auf 76,4 Punkte und weist damit ein nach wie vor sehr hohes Bewertungsniveau auf.Die Erwartungen der Finanzmarktexperten/-innen an die Konjunkturentwicklung in der Eurozone sinken in ähnlichem Ausmaß wie die Erwartungen für Deutschland. Der Erwartungsindikator geht um 6,1 Punkte auf 17,1 Punkte zurück. Der Indikator für die aktuelle Konjunkturlage im Euroraum steigt hingegen im Februar um 3,2 Punkte auf 2,8 Punkte an und ist damit zum ersten Mal seit Juli 2011 wieder im positiven Bereich.