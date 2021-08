Tradegate-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Mit 110.065 Mitarbeitern erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2020 einen Umsatz von 13.589 Mio. EUR. Die Lufthansa Group setzt sich aus den Geschäftsfeldern Network Airlines, Eurowings sowie den Aviation Services zusammen. Zu den Aviation Services zählen die Geschäftsfelder Logistik, Technik, Catering sowie die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen. Letztere umfassen unter anderem die Lufthansa AirPlus, die Lufthansa Aviation Training sowie die IT-Gesellschaften. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (17.08.2021/ac/a/d)







Köln (www.aktiencheck.de) - ZEW-Präsident Achim Wambach zum Verkauf von Lufthansa-Anteilen - AktiennewsAm 16.08. hat der Wirtschaftsstabilisierungsfonds des Bundes angekündigt, Anteile am Luftfahrtunternehmen Lufthansa (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) verkaufen zu wollen, so das Leibniz-Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Prof. Achim Wambach, Ph.D., Präsident des ZEW Mannheim und Mitglied der Monopolkommission, erklärt dazu:"Die Ankündigung des Verkaufs erster Anteile des Bundes an der Lufthansa ist ein Signal, dass sich der Staat mittelfristig aus der Beteiligung zurückziehen wird. Dies ist ein wichtiger erster Schritt. Der Wirtschaftsstabilisierungsfonds, der die Anteile hält, ist ein Kriseninstrument. Unternehmen wie die Lufthansa, deren Geschäft in der Corona-Krise eingebrochen ist, die aber nach der Pandemie wieder eine Perspektive haben, sollen mit diesen Mitteln gestützt werden. Eine Finanzierung über eine akute Notsituation hinaus ist dagegen nicht anzustreben, und würde auch zu Wettbewerbsverzerrungen in den jeweiligen Märkten führen. Diesem ersten Schritt sollten daher weitere folgen." (Pressemitteilung vom 16.08.2021)Xetra-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:8,829 EUR -1,12% (17.08.2021, 12:34)