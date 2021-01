Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Das Statistische Bundesamt hat heute eine erste Schätzung zum Einbruch des Bruttoinlandsprodukts (BIP) im Jahr 2020 veröffentlicht, so das Leibniz-Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung GmbH Mannheim (ZEW) in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemitteilung:



Prof. Dr. Friedrich Heinemann, Leiter des Forschungsbereichs "Unternehmens-besteuerung und Öffentliche Finanzwirtschaft" am ZEW Mannheim, erklärt dazu:



"Minus 5,0 Prozent sind für die BIP-Entwicklung 2020 als Erfolg zu werten. Deutschland hat 2020 zwar eine schwere Rezession erlebt, ist aber im europäischen Vergleich bislang recht glimpflich durch die globale Rezession gekommen. Andere EU-Volkswirtschaften sind zweistellig abgestürzt. Die gute finanzielle Situation des Staates aber vor allem auch die Widerstandskraft der Unternehmen und deren umsichtiges Pandemie-Management haben das Land vor Schlimmerem bewahrt. Die Rezession war sogar etwas milder als im Jahr der Finanzkrise 2009. Und die Chancen stehen gut, dass die Erholung schneller verläuft als damals. Neben einer raschen Durchimpfung der Bevölkerung setzt dies jedoch voraus, dass die Fabriken weiter produzieren können. Die Diskussion um eine Ausweitung des Lockdowns in Richtung Wirtschaft birgt daher Risiken." (Pressemitteilung vom 14.01.2021) (15.01.2021/ac/a/m)





