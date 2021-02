Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Die ZEW-Konjunkturerwartungen für Deutschland steigen in der aktuellen Februarumfrage 2021 erneut deutlich an und liegen mit 71,2 Punkten um 9,4 Punkte höher als im Januar, so das ZEW in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Die Erwartungen der Finanzmarktexpertinnen und Finanzmarktexperten an die Konjunkturentwicklung in der Eurozone steigen im Februar ebenfalls erheblich an. Sie liegen mit 69,6 Punkten um 11,3 Punkte über dem Wert vom Januar. Der Indikator für die aktuelle Konjunkturlage im Eurogebiet steigt um 4,3 Punkte auf einen neuen Wert von minus 74,6 Punkten. Er ist damit allerdings nur geringfügig höher als im Oktober 2020.Einen abermaligen starken Anstieg erfahren die Inflationserwartungen. Für das Eurogebiet steigen sie um 20,2 Punkte auf einen neuen Indikatorwert von 71,8 Punkten. Der Inflationsindikator für Deutschland legt im Februar um 15,3 Punkte zu und liegt damit bei 73,5 Punkten. (16.02.2021/ac/a/m)