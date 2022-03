Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil ZEAL Network SE:



Die ZEAL Network SE (ISIN: DE000ZEAL241, WKN: ZEAL24, Ticker-Symbol: TIMA) ist Online-Anbieter von Lotterieprodukten und eine E-Commerce-Unternehmensgruppe mit Sitz in Hamburg, die im Wesentlichen unter den Marken LOTTO24 und Tipp24 Spielscheine von Kunden an die staatlichen Landeslotteriegesellschaften sowie an Soziallotterien vermittelt. Zum Angebot zählen unter anderem LOTTO 6aus49, Spiel 77, Super 6, Eurojackpot, GlücksSpirale, Spielgemeinschaften, Keno, die Deutsche Fernsehlotterie, die Deutsche Traumhauslotterie und freiheit+. 1999 in Deutschland gegründet, startete ZEAL unter dem Namen Tipp24 als deutscher Lotterievermittler. 2005 ging sie als eines der zu dieser Zeit in Deutschland erfolgreichsten IPOs an die Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard). 2019 übernahm ZEAL die LOTTO24 AG. (01.03.2022/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - ZEAL Network-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Online-Lotterie-Betreibers ZEAL Network SE (ISIN: DE000ZEAL241, WKN: ZEAL24, Ticker-Symbol: TIMA) unter die Lupe.Den deutschen Online-Lottoanbieter ZEAL Network hätten Anleger in den vergangenen Quartalen eher stiefmütterlich behandelt. Genauer: Schon seit Juli 2020 habe sich beim Kurs der ZEAL-Aktie unterm Strich nichts mehr getan. Heute lasse das Unternehmen aber mit einer Nachricht aufhorchen, die dem Kurs neuen Schwung verleihen könnte.ZEAL wolle für 2021 einen Euro als Basisdividende zahlen. Das entspreche den Erwartungen im Vorfeld. Aber: Zusätzlich solle es 1,10 Euro als Sonderdividende geben. Das ergebe beim aktuellen Aktienkurs von 37,05 Euro eine Dividendenrendite von rund 5,7 Prozent.Begründung von ZEAL Network: "Die Auszahlung der Sonderdividende soll der Optimierung der Kapitalstruktur dienen, da die derzeitige Kapitalisierung der Gesellschaft ihren Kapitalbedarf zur unverminderten Fortführung der Wachstumsstrategie überschreitet." Mit anderen Worten: Das Unternehmen wisse nicht wohin mit dem verdienten Geld.Das liege wohl unter anderem am besser als erwarteten Geschäftsverlauf. ZEAL habe heute mitgeteilt, das bereinigte EBITDA habe nach vorläufigen Berechnungen, begünstigt durch einen Rückgang der Marketingaufwendungen sowie des Personalaufwands und der sonstigen betrieblichen Aufwendungen, auf 27,5 Millionen Euro (2020: 12,7 Millionen Euro) zugelegt - und liege damit über der angepassten Prognose von rund 25 Millionen Euro.Mit der aktuellen Dividendenausschüttung sei ZEAL auf dem Weg zu alter Ausschüttungsstärke. 2016 habe das Unternehmen insgesamt 2,80 Euro Dividende gezahlt.Vier Analysten, die ZEAL beobachten würden, kämen im Durchschnitt auf ein Kursziel von 51 Euro für die Aktie. Das impliziere rund 38 Prozent Aufwärtspotenzial.ZEAL Network ist eine laufende "Aktionär"-Empfehlung. Mit der heutigen Meldung könnte wieder etwas positives Momentum aufkommen, nachdem sich die Aktie zuletzt wenig spektakulär entwickelt habe. (Analyse vom 01.03.2022)