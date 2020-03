SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Ypsomed-Aktie:

117,40 CHF -0,34% (10.03.2020, 14:33)



L&S-Aktienkurs Ypsomed-Aktie:

110,20 EUR -1,43% (10.03.2020, 14:49)



ISIN Ypsomed-Aktie:

CH0019396990



WKN Ypsomed-Aktie:

A0B8VP



Ticker-Symbol Ypsomed-Aktie:

OWX



SIX Swiss Exchange Ticker-Symbol Ypsomed-Aktie:

YPSN



Kurzprofil Ypsomed:



Ypsomed (ISIN: CH0019396990, WKN: A0B8VP, Ticker-Symbol: OWX, SIX Swiss Ex: YPSN) entwickelt und produziert kundenspezifische Injektions-Systeme. Daneben stellt Ypsomed passende Pen-Nadeln mit der einzigartigen Click-Funktion für seine eigenen sowie alle gängigen Pens auf dem Markt her. Das Spektrum reicht von einfachen Fertig-Pens über Pens mit variabel einstellbarer Dosierung und elektronischer Anzeige bis zu hochkomplexen Injektoren mit multifunktionaler Elektronik. (10.03.2020/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Zürich (www.aktiencheck.de) - Ypsomed-Aktienanalyse von Analyst Daniel Buchta von Vontobel Research:Daniel Buchta, Aktienanalyst von Vontobel Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Ypsomed-Aktie (ISIN: CH0019396990, WKN: A0B8VP, Ticker-Symbol: OWX, SIX Swiss Ex: YPSN) weiterhin zu kaufen.Gewinnwarnung: Nicht zuletzt mit Blick auf die jüngste Wechselkursentwicklung habe Ypsomed bei Ypsotec Sparmaßnahmen eingeleitet, mit denen die Verluste im GJ20/21 begrenzt werden sollten. Währen der YpsoPump-Umsatz unter den Erwartungen liege, rechne Ypsomed spätestens im Frühling 2020 mit einer Einführung von Geräten mit CGM-Funktionalität und wolle an der Jahreskonferenz für 2019/20 eingehender darüber informieren. Zudem befinde man sich offenbar im Gespräch mit einem möglichen Vertriebspartner in den USA, einem Markt, in dem das Unternehmen mit seinen tiefen Kosten punkten könne. Angesichts der ungünstigen Währungstrends der jüngsten Zeit und der langsamer als angenommen verlaufenden YpsoPump-Aufnahme senke Buchta seine Schätzwerte (inkl. Kursziel). Trotzdem erachte er das mittelfristig anvisierte EBIT-Ziel von CHF 100 Mio. als realistisch und rechne im GJ23/24 mit dessen Erreichung.Injektionssysteme: Trotz Gewinnwarnung habe Ypsomed mitgeteilt, dass sich das Geschäft mit Injektionssystemen besser entwickle, als bisher kommuniziert. Buchta sei denn auch überzeugt, dass YPSNs reich bestückte Pipeline eine Verdoppelung des Umsatzes im Laufe der nächsten fünf Jahre ermöglichen werde. Bei einer EBIT-Marge von über 35% sei der Geschäftsbereich DER Gewinnmotor für Ypsomed und somit das Kronjuwel des gesamten Portfolios.Die zweite Gewinnwarnung in einem Jahr sei sicherlich ungünstig für die Kaufempfehlung des Analysten. Ypsomed müsse nun seine Versprechen einlösen, da am Kapitalmarkt die Meinungen über das Unternehmen bereits auseinandergehen würden. Die YpsoPump befinde sich noch in der Anlaufphase, während Tandem und Insulet schon sehr gute Ergebnisse zeigen würden. In dem schwachen Wettbewerbsumfeld könnte Ypsomed nachziehen, doch bedürfe es weiterer Fortschritte. Glücklicherweise laufe der Hauptgeschäftsbereich Injektionssysteme auf Hochtouren.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Ypsomed-Aktie: